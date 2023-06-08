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Уникальный дом-музей знаменитой художницы Полины Райко ушел под воду. Спасли только рисунок Берегини

По воду ушел знаменитый дом-музей художница Полины Райко (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Дом-музей известной художницы Полины Райко, который находится в Олешках Херсонской области, оказался под водой. В этом музее все стены были расписаны картинами и скорее всего испытание большой водой они не выдержат.

Об этом сообщил представитель Херсонского областного фонда им. Полины Райко, художник Семен Храмцов на своей странице в Facebook.

По словам Храмцова, "Берегини" дома-музея успели эвакуироваться и сейчас находятся в безопасности. А сам дом с фресками затоплен водой. На своей странице художник сообщил, что нужны лекарства, еда и воды.

Картина "Берегини" Полины Райко

Полина Райко - представительница аутсайдерского искусства. Родилась 15 мая 1928 года. Всю жизнь прожила и работала в родном городе.

Она начала рисовать в 69 лет, изобразив голубя на калитке. Никакого художественно образования у Райко не было.

За несколько лет она создала десятки картин - на всех поверхностях своего дома (стены, ворота, забор, летняя кухня). А также художница рисовала на могилах своих родичей на кладбищах. Говорят, что она все свои деньги тратила на масляные краски и кисти.

Художница Полина Райко (фото: facebook.com/polinaraikocom)

Сюжеты ее картин - семейные истории, фотографии, сюжеты из Библии, фантастические звери. Ее дом стал настоящим произведением искусства.

Райко умерла 15 января 2004 года, ей было 75 лет. Исследователи поставили ее творчество в один ряд с искусством Марии Приймаченко и Катерины Билокур.

В 2008 году художник Вячеслав Машницкий создал Херсонский областной благотворительный фонд им. Полины Райко - для сохранения ее дома и картин. Дом художницы купили фанаты ее искусства из Канады, и благодаря этому все рисунки удалось сохранить. Для присмотра за фресками новые хозяева договорились с двумя местными жительницами.

До полномасштабного вторжения там проходили художественные фестивали, съемки фильмов. Во время оккупации войсками РФ, Машницкий пропал без вести. Дом-музей оберегали хранительницы и им помогали местные художники. Он охраняется Законом Украины "Об охране культурного наследия".

Дом-музей Полины Райко в Олешках (фото: facebook.com/polinaraikocom)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС был уничтожен зоопарк со всеми животными.

А также мы рассказывали о том, что затопленный Херсон показали с высоты птичьего полета.

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