Під цими знаками Зодіаку найчастіше народжуються серійні вбивці

Рак

Рак - один з найпоширеніших знаків Зодіаку серійних вбивць, відомо 46 серійних вбивць Раків.

Представники цього знаку Зодіаку можуть бути дуже примхливими та емоційними, вони схильні страждати від депресії більше, ніж інші знаки.

Наприклад, один з відомих серійних вбивць знаку Зодіаку Рак, Роберт Модслі, мав схильність до аутоагресії, самопошкоджень та був залежним від наркотичних речовин.

Крім цього, Раки можуть напрочуд довго тримати образи і травми з минулого, замість того, щоб працювати над своїми почуттями.

Найбільш відомі серійні вбивці зодіакального знаку Рак: Роберт Модслі, Карл Панцрам, Шон Вінсент Гілліс.

Риби

Риби - одні з найпоширеніших серійних вбивць, на рахунку яких сумарно щонайменше 461 вбивство.

Можливо, причина в тому, що Риби можуть мати схильність дозволяти своїм емоціям виходити з-під контролю. До того ж Риби дуже артистичні, співчутливі і турботливі, тож вони легко викликають довіру та можуть здаватися надійною людиною.

Наприклад, відомий в США серійний вбивця Гейсі, перевдягаючись у клоуна, використовував вдавану турботливість та артистизм для заманювання жертв.

Відомі серійні вбивці знаку Зодіаку Риби: Джон Вейн Гейсі, Річард Рамірес, Айлін Уорнос.

Стрілець

Ще один з найпоширеніших знаків Зодіаку серед серійних вбивць - Стрільці, на рахунку яких 350 смертей.

Стрільці мають тенденцію бути надмірно прямолінійними, нетактовними та не зважати на почуття інших. Тож відсутність самоконтролю, яка є притаманною Стрільцям, може бути однією з причин, чому представники цього знаку Зодіаку стають серійними вбивцями.

Стрільці також наполегливі - та іноді ця характерна риса може призвести до того, що Стрільці робитимуть все, щоб досягти бажаного.

Серійні вбивці, народжені під знаком Зодіаку Стрілець: Тед Банді, Едмунд Кемпер, Розмарі Вест.

Скорпіон

На знак Зодіаку Скорпіон припадає 46 відомих серійних вбивць із загальною кількістю жертв 537.

Скорпіони можуть бути в цьому списку через притаманні цьому зодіакальному знаку негативні риси - найбільшими слабкостями Скорпіонів є насильство, маніпуляції та ревнощі.

До того ж Скорпіони відрізняються неабиякими лідерськими якостями і здатністю завоювати прихильність оточення - наприклад, Чарльз Менсон, американський серійний вбивця, створивши свій культ, маніпулював своїми послідовниками.

Відомі серійні вбивці знаку Зодіаку Скорпіон: Чарльз Менсон, Джозеф Джеймс ДеАнджело, Нанні Досс.

Козеріг

Хоча Козерогів менше серед серійних вбивць, ніж Скорпіонів або Стрільців, вони набагато небезпечніші - сумарно їхніми жертвами стали 813 осіб.

Козероги відомі своєю незалежністю та вмінням володіти собою. Однак до їхніх найбільш негативних рис належать упертість і холодність. У найгіршому випадку Козероги можуть бути вкрай невблаганними і відстороненими.

Серед відомих серійних вбивць знаку Козеріг: Джон Едвард Робінсон, Дін Корл, Нільс Хьогель.