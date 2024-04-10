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Под этими знаками Зодиака чаще всего рождаются серийные убийцы

Под каким знаком Зодиака рождаются серийные убийцы (колаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Причины, почему человек становится серийным убийцей - предмет исследований психиатров, академиков и криминологов во всем мире. Трудно выяснить точные предпосылки - или это травма с детства, или наследственность, или же психическое расстройство. Кроме того, результаты статистического исследования 2021 года, в котором было проанализировано почти 500 известных серийных убийц со всего мира, показали, что почти 40% из рассматриваемых убийц принадлежат к определенным знакам зодиака.

О том, люди каких знаков Зодиака чаще всего становятся серийными убийцами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники подготовки материала: Zodiacsign, YourTango.

Рак

Рак - один из самых распространенных знаков Зодиака серийных убийц, известно 46 серийных убийц Раков.

Представители этого знака Зодиака могут быть очень капризны и эмоциональны, они склонны страдать от депрессии больше, чем другие знаки.

К примеру, один из известных серийных убийц знака Зодиака Рак, Роберт Модсли, имел склонность к аутоагрессии, самоповреждениям и был зависим от наркотических веществ.

Кроме этого, Раки могут удивительно долго держать оскорбления и травмы из прошлого, вместо того, чтобы работать над своими чувствами.

Наиболее известные серийные убийцы зодиакального знака Рак: Роберт Модсли, Карл Панцрам, Шон Винсент Гиллис.

Рыбы

Рыбы - одни из самых распространенных серийных убийц, на счету которых суммарно не менее 461 убийство.

Возможно, причина в том, что Рыбы могут иметь склонность позволять своим эмоциям выходить из-под контроля. К тому же Рыбы очень артистичны, сострадательны и заботливы, поэтому они легко вызывают доверие и могут казаться надежным человеком.

Например, известный в США серийный убийца Гейси, переодеваясь в клоуна, использовал притворную заботливость и артистизм для привлечения жертв.

Известные серийные убийцы знака Зодиака Рыбы: Джон Уэйн Гейси, Ричард Рамирес, Айлин Уорнос.

Стрелец

Еще один из самых распространенных знаков Зодиака среди серийных убийц - Стрельцы, на счету которых 350 смертей.

Стрельцы имеют тенденцию быть чрезмерно прямолинейными, бестактными и не считаться с чувством других. Поэтому отсутствие самоконтроля, присущей Стрельцам, может быть одной из причин, почему представители этого знака Зодиака становятся серийными убийцами.

Стрельцы также упорны - и иногда эта характерная черта может привести к тому, что Стрельцы будут делать все, чтобы достичь желаемого.

Серийные убийцы, рожденные под знаком Зодиака Стрелец: Тед Банди, Эдмунд Кемпер, Розмари Вест.

Скорпион

На знак Зодиака Скорпион приходится 46 известных серийных убийц с общим количеством 537 жертв.

Скорпионы могут быть в этом списке из-за присущих этому зодиакальному знаку отрицательных черт - наибольшими слабостями Скорпионов являются насилие, манипуляции и ревность.

К тому же Скорпионы отличаются незаурядными лидерскими качествами и способностью завоевать расположение окружения - например, Чарльз Мэнсон, американский серийный убийца, создав свой культ, манипулировал своими последователями.

Известные серийные убийцы знака Зодиака Скорпион: Чарльз Мэнсон, Джозеф Джеймс ДеАнджело, Нанни Досс.

Козерог

Хотя Козерогов меньше среди серийных убийц, чем Скорпионов или Стрельцов, они гораздо опаснее - суммарно их жертвами стали 813 человек.

Козероги известны своей независимостью и умением владеть собой. Однако к их наиболее отрицательным чертам относятся упрямство и холодность. В худшем случае Козероги могут быть крайне неумолимыми и отстраненными.

Среди известных серийных убийц знака Козерог: Джон Эдвард Робинсон, Дин Корл, Нильс Хёгель.

Недавно мы писали о том, какие знаки Зодиака одержимы работой.

А также рассказывали про вредные привычки знаков Зодиака.

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