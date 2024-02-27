Под Ровно младенец умер через месяц после рождения, родители обвиняют врачей

В Ровенском районе через месяц после рождения умер младенец. В смерти ребенка родители обвиняют медиков. Полицейские открыли уголовное дело.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Полиции Ровенской области в Telegram.

Что известно об инциденте

Родители уверены, что потеряли дочь из-за халатности медицинских работников родильного отделения города Острог, потому и обратились с соответствующим заявлением в полицию.

"Установлено, что роды состоялись 17 января и в тот же день ребенка в мозговой коме госпитализировали в областную детскую больницу. Однако, спасти жизнь младенцу не удалось - 21 февраля девочка умерла", - говорится в сообщении полиции.

Также отмечается, что по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским работником следователи ОП №3 Острога при процессуальном руководстве прокуратуры начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 140 УК Украины.

Полицейские изъяли необходимую документацию и допросили участников происшествия. Также был назначен ряд экспертиз.

Какое наказание грозит медикам

Добавим, что медиков обвиняют по статье"Невыполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей в результате небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это привело к тяжелым последствиям для несовершеннолетнего".

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде до 5 лет ограничения свободы или лишения свободы сроком до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Отметим, что сначала вину медиков должны доказать в суде, пока это не сделано, действует презумпция невиновности.