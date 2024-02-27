ua en ru
Вт, 27 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Под Ровно младенец умер через месяц после рождения, родители обвиняют врачей

Ровно, Вторник 27 февраля 2024 16:15
UA EN RU
Под Ровно младенец умер через месяц после рождения, родители обвиняют врачей В смерти ребенка обвиняют медиков (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

В Ровенском районе через месяц после рождения умер младенец. В смерти ребенка родители обвиняют медиков. Полицейские открыли уголовное дело.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Полиции Ровенской области в Telegram.

Что известно об инциденте

Родители уверены, что потеряли дочь из-за халатности медицинских работников родильного отделения города Острог, потому и обратились с соответствующим заявлением в полицию.

"Установлено, что роды состоялись 17 января и в тот же день ребенка в мозговой коме госпитализировали в областную детскую больницу. Однако, спасти жизнь младенцу не удалось - 21 февраля девочка умерла", - говорится в сообщении полиции.

Также отмечается, что по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским работником следователи ОП №3 Острога при процессуальном руководстве прокуратуры начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 140 УК Украины.

Полицейские изъяли необходимую документацию и допросили участников происшествия. Также был назначен ряд экспертиз.

Какое наказание грозит медикам

Добавим, что медиков обвиняют по статье"Невыполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей в результате небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это привело к тяжелым последствиям для несовершеннолетнего".

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде до 5 лет ограничения свободы или лишения свободы сроком до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Отметим, что сначала вину медиков должны доказать в суде, пока это не сделано, действует презумпция невиновности.

Читайте также о том, что под Киевом отец убил младенца, потому что он плакал.

Ранее мы писали о том, что 2-летний малыш умер от голода возле отца, получившего сердечный приступ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ровно помер
NEWS
Повышение пенсий и сокращение выплат для ВПЛ. Что изменится с 1 марта в Украине
Повышение пенсий и сокращение выплат для ВПЛ. Что изменится с 1 марта в Украине