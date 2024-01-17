2-річний малюк помер від голоду біля батька, який отримав серцевий напад
Маленького хлопчика виявили мертвим поряд із батьковим тілом, який раніше помер від серцевого нападу. Соціальні служби намагалися потрапити до будинку понад тиждень і двічі зверталися до поліції, але тіла знайшли лише за 7 днів.
Деталі цієї трагічної історії розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Daily Mail.
2-річного Бронсона знайшли поряд із батьковим тілом, який отримав смертельний серцевий напад. Малюк у піжамі згорнувся калачиком біля нього і швидше за все помер від голоду. Востаннє їх бачили живими у День подарунків.
2 січня соціальний працівник відвідав будинок 60-річного Кеннета Баттерсбі у Скегнесі, Лінкольншир із плановим візитом. Але двері йому не відчинили, і працівник звернувся до поліції. Кеннета та Бронсона вважали вразливою сім'єю, тому соціальні служби перевіряли їх щотижня.
4 січня до будинку знову завітали представники соціальної служби, але їм знову не відчинили двері. І служба знову звернулася до поліції.
Лише 9 січня працівниця соціальної служби змогла потрапити до будинку із ключем, отриманим від домовласника. Саме вона і знайшла померлого від серцевого нападу Кеннета та його сина, який загинув з голоду.
Малюк Бронсон з батьком (скриншот)
Мама Бронсона, 43-річна Сара Пірс, розповіла, що востаннє бачила свого сина перед Різдвом після сварки зі своїм колишнім. Вона звинувачує соцслужби у трагедії.
"Якби соціальні служби виконали свою роботу, Бронсон був би ще живий. Але вони нічого не зробили. Я не можу в це повірити. Вони не можуть дозволити їм уникнути покарання. Ми повинні мати можливість покластися на соціальних працівників, щоб забезпечити безпеку наших дітей", - заявила вона.
Результати розтину показали, що Кеннет помер не раніше 29 грудня. А малюк Бронсон помер від голоду, тому що помер його батько і допомогти дитині не було кому.
"Якби соціальний працівник наполягла на вході, коли їй не відчинили двері 2 січня, тоді Бронсон був би живий", - вважає мама хлопчика.
Рідні Бронсона шоковані тим, що сталося. Його старша сестра зізнається, що її голова та серце просто розірвані на шматки.
Малюк Бронсон з мамою (скриншот)
Поліції вдалося з'ясувати, що востаннє Бронсона бачили живим сусіди, коли завітали до будинку Кеннета у День подарунків. Після візиту Кеннет написав сусідові повідомлення: "Дякуємо за турботу, це дуже багато значить для мене і Бронсона".
Кеннет був безробітним, і за кілька місяців до смерті у нього було захворювання серця, через яке була сильна жовтяниця. Соціальні служби класифікували Бронсона як уразливого, а це означало, що соцслужби мають щотижня відвідувати його.
Наразі соціального працівника тимчасово не відсторонили від служби, а відправили у відпустку. Виконавчий директор служби у справах дітей Хізер Сенді сказала, що це трагічний інцидент, і вони підтримують сім'ю у цей важкий час. Проводиться розслідування.
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