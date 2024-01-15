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Під Києвом батько вбив немовля, бо воно плакало: деталі трагедії

Київська область, Понеділок 15 січня 2024 12:50
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Під Києвом батько вбив немовля, бо воно плакало: деталі трагедії Фото: Під Києвом батько вбив свою дитину (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

В Київській області 18-річний батько вбив власне немовля, бо дитина плакала.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Поліцію Київської області.

Деталі трагедії під Києвом

Подія сталась в одному із сіл Київської області. Повідомлення про смерть дитини надійшло до поліції від медиків. До місця мешкання родини прибули співробітники поліції.

Виявилося, що 18-річний батько немовляти намагався ввести слідство в оману. Він розповідав, що в смерті доньки нібито винні медпрацівники, які напередодні виписали дружину разом з дитиною з медичного закладу після лікування пневмонії у немовляти.

Правоохоронці з’ясували, що в день трагедії дружина вийшла в магазин, а чоловік залишився вдома з дитиною. Коли дівчинка почала плакати, батько вдарив її. Після проведення судово-медичного дослідження стало відомо, що дівчинка померла через завдану травму голови.

Що загрожує чоловіку

Слідчі, за погодженням ювенальних прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років. Судом йому обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 30 діб. Зараз 18-річний чоловік перебуває під вартою.

Під Києвом батько вбив немовля, бо воно плакало: деталі трагедіїБатько вбив своє немовля під Києвом (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

Як ми раніше писали, в Одеській області попередили замовне вбивство.

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