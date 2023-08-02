Під Рівним археологи знайшли рідкісні поховання із монетами і медальйоном ХVІII століття (фото)

Що відомо про знахідку

Згідно з історичною довідкою, на цьому місці у 1592-му році князь Василь Острозький заснував православний жіночий монастир, який згодом став греко-католицьким та функціонував до 1832-го року.

Розкопки на цій території ведуть із 2018 року, втім тільки зараз вдалося знайти два поховання: могилу та склеп. За припущеннями археологів, склеп пограбували, бо вчені не знайшли на останках хреста.

"Вона єдина похована у мурованому склепі. Те, що це склеп, ми зрозуміли одразу, тому що перші цеглини, які ми виявили, покладені навскіс. Це, скоріш за все, була жінка, тому що серед знахідок було багато булавок. Ми вирішили, що це була або одна з настоятельок монастиря, або монахиня високого статусу", - заявив голова громадської організації "Дубенський археологічний осередок" Андрій Бардецький.

Розкопки триватимуть до середини серпня (фото: Суспільне)

Також археологи знайшли медальйон і кілька монет, які найбільше інформаційно дають цінність. Серед знахідок і чимала кількість намистин, які, ймовірно, були в одному наборі. А от в іншому похованні речей не знайшли.

"Інший кістяк належить людині підліткового віку, можливо, це молода монашка. Його ще буде досліджувати антрополог, який зможе, принаймні, визначити стать, приблизний вік і деталі по прижиттєвих хворобах чи травмах", - додав Бардецький.

Знайдені артефакти вчені передадуть Дубенському державному історико-культурному заповіднику. Там уже сформували експозицію зі знахідок, які виявили під час попередніх розкопок.

Це п'ятий сезон розкопок на місці монастиря

"Практично за цей час ми отримали величезний корпус матеріалів, який дозволяє відтворити повсякденне оточення насельниць. Передусім це предмети побуту та особистого вжитку черниць. Це предмети, які потрапили у монастир шляхом культурних та торговельних зв'язків з країнами Європи, зокрема, з території Німеччини, з Османської імперії, сучасної Бельгії зі Швецією й інших куточків Європи", - розповів завідувач відділу Дубенського історико-культурного заповідника Юрій Пшеничний.

До середини серпня на місці монастиря ще планують продовжувати розкопки. Після антропологічного дослідження останки монахинь похоронять.