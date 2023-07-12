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Археологи у старовинному замку знайшли унікальні артефакти часів Київської Русі (фото і відео)

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Хмельницька область, Середа 12 липня 2023 13:46
Археологи у старовинному замку знайшли унікальні артефакти часів Київської Русі (фото і відео) Що саме знайшли археологи у Меджибожі (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Під час розкопок на території Державного історико-культурного заповідника "Межибіж" археологи виявили артефакти часів Київської Русі, а також знахідки дещо пізнішого періоду - XІV-XVIII ст.

Про це повідомляє "Суспільне".

Що знайшли археологи на території замку

Розкопки проводили працівники Державного історико-культурного заповідника "Межибіж", разом зі студентами Київського Національного університету.

"Тут зустрічаються експонати як давньої Русі так і XІV й XVIII століть. Археологічний матеріал дуже, дуже різноманітний", - говорить реставратор кераміки Іван Костенко.

За словами завідувача сектору археології заповідника "Межибіж" Віктора Вєтрова, на широкий загал ці археологічні знахідки ще не виставляли.

Археологи у старовинному замку знайшли унікальні артефакти часів Київської Русі (фото і відео)Археологи у старовинному замку знайшли унікальні артефакти часів Київської Русі (фото і відео)Археологи у старовинному замку знайшли унікальні артефакти часів Київської Русі (фото і відео)Артефакти, знайдені на території замку Меджибіж (фото: Суспільне Хмельницький)

"Зі знахідок, які ще ніхто не бачив, і які знаходяться в науковому опрацюванні у польових умовах, ми можемо зазначити скляні браслети часів Київської Русі XI-XII століть, арбалетні стріли XІV століття, кресало XVI століття", - каже Вєтров.

Також археологи знайшли мушкетні кулі та ґудзики XVII ст.

Археологи у старовинному замку знайшли унікальні артефакти часів Київської Русі (фото і відео)Арбалетні стріли XІV ст., кресало XVI ст., мушкетні кулі та ґудзики XVII ст. (фото: Суспільне Хмельницький)

Що відомо про замок Меджибіж

Замок у Меджибожі - пам'ятка фортифікаційної архітектури XVI ст. Стилістика пам'ятки змішана - від мурованого будівництва литовської доби до східноєвропейського ренесансу та псевдоготики XIX ст.

Розташований замок у верхів'ях Південного Бугу за 30 км від Хмельницького.

Хоч палацовий комплекс, що зберігся до наших часів, зведений у XVI ст., вже з ХІ ст. на цьому місці були дерев'яно-земляні укріплення. Перша літописна згадка про Меджибіж зустрічається в Іпатіївському Літописі 1146 р.

Раніше ми розповідали про те, що у Галицькому замку знайшли таємне підземелля.

Читайте також про те, що на території заповідника Хортиця знайшли човен, якому близько 500 років.

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