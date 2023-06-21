Під Галицьким замком знайшли таємне підземелля ХVІ століття. Ось перші фото і відео

Під час розкопок у Національному заповіднику "Давній Галич" археологи виявили цокольний поверх Галицького замку у руїнах вежі ХVІ століття. Дослідники поки не можуть спуститись у підземелля, зараз туди можна потрапити тільки за допомогою спеціальної відеокамери.

Які таємниці приховує підземелля замку

"Сьогодні потрапили в цокольний поверх В’їзної вежі Галицького замку, де ніхто не був 300 років. Поки з допомогою відеокамери", - написав Олійник.

Відомо, що торік археологи під час досліджень натрапили на стіну, розчистили її і виявили в’їзну вежу Галицького замку розміром 16 на 23 м. В кінці археологічного сезону там виявили вентиляційний канал глибиною 6 м.

"Цього року, вже в новому археологічному сезоні, ми помістили камеру в цей вентиляційний канал і побачили там величезне приміщення. На думку дослідника Юрія Лукомського, цей рівень, що ми розчистили, це був перший поверх. Над ним був другий поверх, а вентиляційний канал це нульовий поверх, під ним ще є підвал. Тобто два поверхи вверх, два вниз", - розповів науковець.

За допомогою камери археологи змогли "потрапити" у підземелля замку (фото: Facebook.com/Володимир Олійник)

Володимир Олійник зазначає, що вежа датується XVI ст. Це встановили за цеглою на склепінні.

"Замок почали будувати в XIV ст., але віднайдена вежа - з XVI ст. Тоді зруйнувався Успенський собор, і матеріал, найвірогідніше, брали з нього. Коли нападали турки, замок підірвали і стіна впала на вхід. Тому в неї не заходили 300 років", - додав Олійник.

Археологи поки не можуть ввійти у виявлені приміщення, то застосовують камеру, щоб з’ясувати, де є входи. Науковці планують до серпня розкопати знахідку та зайти туди для подальших досліджень.

Що відомо про Галицький замок

Галицький замок споруджено в середині XIV ст. Однак його попередника вперше згадують 1119 р. як укріплену цитадель. Вчені вважають, що спочатку це була дерев'яна споруда, яка згодом переросла у міцний замок галицьких князів (XII-XIV ст.)

Загалом Галицький замок мав п’ять веж. З них збереглася одна - Старостинська, зараз археологи віднайшли другу. Ця в’їзна брама була розташована приблизно за 80 м від відбудованої Старостинської вежі.

Збережена частина Галицького замку (фото: Вікіпедія)

За словами науковців Галич на 95% недосліджений, тому може приховувати ще багато цікавого.

Додамо, що Галич - давнє місто, центр Галицького, а пізніше Галицько-Волинського князівства. У місті крім руїн замку, також збереглися фундаменти Успенського собору 1157 р., а поруч у с. Шевченкове є храм святого Пантелеймона 1194 р.