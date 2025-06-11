Під пірамідами Гізи виявили таємниче місто з "Книги мертвих": це сліди зниклої цивілізації

Знахідка на глибині 2000 футів

Це надзвичайне археологічне відкриття, за словами італійської команди, розташоване на глибині приблизно 2000 футів (близько 600 метрів) під поверхнею плато Гізи.

Дослідники стверджують, що виявили величезний підземний комплекс, який, ймовірно, з'єднує всі піраміди Гізи. Ця складна мережа, на їхню думку, може передувати навіть тим історичним хронологіям, які ми зараз приймаємо як факт.

Ця заява не нова для італійських вчених. Вона є продовженням їхніх попередніх тверджень про знаходження масивних підземних споруд під пірамідою Хефрена. Ці висновки вже викликали бурхливі дискусії в археологічній спільноті.

Хоча провідні експерти, зокрема відомий археолог доктор Захі Хавасс, відкинули ці твердження як неправдоподібні, посилаючись на обмежені можливості технології георадара, італійські дослідники наполягають на своєму.

38 000 років історії? Новий погляд на давні цивілізації

Італійські дослідники стверджують, що це щойно виявлене приховане місто є доказом існування надзвичайно розвиненої цивілізації, яка, можливо, була втрачена внаслідок катастрофічної події.

Вони знаходять підтвердження цьому в давньоєгипетських текстах, таких як 149-й розділ Книги мертвих.

149-й розділ Книги мертвих - це одне з численних заклинань, які зустрічаються в різних версіях Книги мертвих. Він описує чотирнадцять "пагорбів" або "курганів" у підземному світі (Дуаті), які померлий має зустріти на своєму шляху.

Кожен з цих пагорбів має свої особливості, мешканців або ландшафт. Завдяки взаємодії з цими пагорбами або подоланню їх, померлий отримує силу та захист. Це перетворює потенційні перешкоди на шляху до нового життя у джерела сили для померлого.

Прихильники гіпотез про давні розвинені цивілізації, що передували відомій нам історії, часто шукають приховані значення та метафори в давніх текстах.

Вони можуть тлумачити "пагорби" Дуату не лише як духовні перешкоди, але і як посилання на фізичні підземні об'єкти, які "вижили" після катастрофічних подій.

Це відкриття кидає виклик загальноприйнятим поглядам на піраміди Гізи, вік яких традиційно оцінюється в близько 4500 років, і вважається, що вони були побудовані виключно стародавніми єгиптянами.

Комплекс Гізи, на захід від Каїра, включає піраміди Хуфу, Хафре та Менкаура, а ще - Великого Сфінкса. Нові шахти було знайдено під пірамідою Менкаура.

"Ми твердо переконані, що структури Гізи взаємопов'язані, що підтверджує думку про те, що піраміди - це лише верхівка айсберга колосального підземного інфраструктурного комплексу. Ця мережа, ймовірно складається з щільної системи тунелів, що з'єднують основні підземні споруди", - розповів експерт з радарів Університету Страйткланда в Шотландії Філіппо Біонді.

Структура під пірамідами (скриншот)

Натомість італійці припускають, що піраміди та їхня підземна мережа можуть мати вік до 38 000 років. За їхньою гіпотезою, ця давня цивілізація пережила подію, що спричинила масове вимирання, яке знищило значну її частину.

Якщо ці твердження підтвердяться, це може кардинально змінити наше розуміння історії людства та походження монументальних споруд Єгипту.

Захоплення і скептицизм у спільноті археологів

Звісно, таке сенсаційне відкриття викликало як величезне захоплення, так і значний скептицизм серед археологів. Критики заявляють, що цим твердженням бракує рецензованих наукових доказів, а дехто навіть називає їх суто спекуляціями.

Проте, використання дослідниками передових радіолокаційних технологій та їхня смілива інтерпретація стародавніх текстів продовжують підживлювати інтригу. Ця ситуація привертає увагу всього світу до загадкового плато Гіза, де, можливо, приховані ще нерозгадані таємниці.

Чи розкриє приховане місто нові сторінки історії?

Ця остання знахідка доповнює низку нещодавніх археологічних відкриттів у Єгипті, серед яких виявлення 3400-річного поселення часів Нового царства та гробниці фараона Тутмоса II.

Розкопки тривають, і світ уважно стежить за тим, чи зможе це "приховане місто" дійсно розкрити нові таємниці минулого Стародавнього Єгипту, потенційно переписавши історію одного з найбільших чудес людства.