Под пирамидами Гизы обнаружили таинственный город из "Книги мертвых": это следы исчезнувшей цивилизации

Находка на глубине 2000 футов

Это необычайное археологическое открытие, по словам итальянской команды, расположено на глубине примерно 2000 футов (около 600 метров) под поверхностью плато Гизы.

Исследователи утверждают, что обнаружили огромный подземный комплекс, который, вероятно, соединяет все пирамиды Гизы. Эта сложная сеть, по их мнению, может предшествовать даже тем историческим хронологиям, которые мы сейчас принимаем как факт.

Это заявление не ново для итальянских ученых. Оно является продолжением их предыдущих утверждений о нахождении массивных подземных сооружений под пирамидой Хефрена. Эти выводы уже вызвали бурные дискуссии в археологическом сообществе.

Хотя ведущие эксперты, в частности известный археолог доктор Захи Хавасс, отвергли эти утверждения как неправдоподобные, ссылаясь на ограниченные возможности технологии георадара, итальянские исследователи настаивают на своем.

38 000 лет истории? Новый взгляд на древние цивилизации

Итальянские исследователи утверждают, что этот только что обнаруженный скрытый город является доказательством существования чрезвычайно развитой цивилизации, которая, возможно, была потеряна в результате катастрофического события.

Они находят подтверждение этому в древнеегипетских текстах, таких как 149-й раздел Книги мертвых.

149-я глава Книги мертвых - это одно из многочисленных заклинаний, которые встречаются в различных версиях Книги мертвых. Он описывает четырнадцать "холмов" или "курганов" в подземном мире (Дуате), которые умерший должен встретить на своем пути.

Каждый из этих холмов имеет свои особенности, обитателей или ландшафт. Благодаря взаимодействию с этими холмами или преодолению их, умерший получает силу и защиту. Это превращает потенциальные препятствия на пути к новой жизни в источники силы для умершего.

Сторонники гипотез о древних развитых цивилизациях, предшествовавших известной нам истории, часто ищут скрытые значения и метафоры в древних текстах.

Они могут толковать "холмы" Дуата не только как духовные препятствия, но и как ссылки на физические подземные объекты, которые "выжили" после катастрофических событий.

Это открытие бросает вызов общепринятым взглядам на пирамиды Гизы, возраст которых традиционно оценивается в около 4500 лет, и считается, что они были построены исключительно древними египтянами.

Комплекс Гизы, к западу от Каира, включает пирамиды Хуфу, Хафре и Менкаура, а еще - Большого Сфинкса. Новые шахты были найдены под пирамидой Менкаура.

"Мы твердо убеждены, что структуры Гизы взаимосвязаны, что подтверждает мысль о том, что пирамиды - это лишь верхушка айсберга колоссального подземного инфраструктурного комплекса. Эта сеть, вероятно состоит из плотной системы туннелей, соединяющих основные подземные сооружения", - рассказал эксперт по радарам Университета Страйткланда в Шотландии Филиппо Бионди.

Структура под пирамидами (скриншот)

Зато итальянцы предполагают, что пирамиды и их подземная сеть могут иметь возраст до 38 000 лет. По их гипотезе, эта древняя цивилизация пережила событие, повлекшее массовое вымирание, которое уничтожило значительную ее часть.

Если эти утверждения подтвердятся, это может кардинально изменить наше понимание истории человечества и происхождения монументальных сооружений Египта.

Восторг и скептицизм в сообществе археологов

Конечно, такое сенсационное открытие вызвало как огромный восторг, так и значительный скептицизм среди археологов. Критики заявляют, что этим утверждениям не хватает рецензируемых научных доказательств, а некоторые даже называют их чисто спекуляциями.

Однако, использование исследователями передовых радиолокационных технологий и их смелая интерпретация древних текстов продолжают подпитывать интригу. Эта ситуация привлекает внимание всего мира к загадочному плато Гиза, где, возможно, скрыты еще неразгаданные тайны.

Раскроет ли скрытый город новые страницы истории?

Эта последняя находка дополняет ряд недавних археологических открытий в Египте, среди которых обнаружение 3400-летнего поселения времен Нового царства и гробницы фараона Тутмоса II.

Раскопки продолжаются, и мир внимательно следит за тем, сможет ли этот "скрытый город" действительно раскрыть новые тайны прошлого Древнего Египта, потенциально переписав историю одного из величайших чудес человечества.