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Під одним дахом. У Києві в квартирі живе 100-кілограмова свиня (відео)

В київській квартирі живе 100-кілограмова свиня(Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

У київській квартирі люди завели свиню, коли та була ще геть малою, а згодом, як виросла, не змогли розлучитися.

Як живе домашній улюбленець у столичній квартирі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ТСН.

Що відомо про свиню

Цього року свині виповнюється 14 років, її порода - чорна в'єтнамська віслобрюха. Легендарна свинка Марго вже давно стала знаменитою, але власники її називають "великою дитиною".

Власник Марго вигулює її двічі на день, це вже стало їх ритуалом. Пан Андрій розповів, що тварину їм подарували, вони думали вона буде невеличкою, а коли виросла - то вирішили, що вже так і буде.

"Це як будь-яка домашня тварина. До неї звикаєш і все", - розказав власник Андрій.

За його словами, жодних незручностей зі свинкою він не відчуває.

"Це найчистіша тварина, на ній немає, ні бліх, ні кліщів", - каже чоловік.

Андрій каже, що обстрілів Марго не боїться, а на тривоги вона не реагує.

 

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КиївТварини