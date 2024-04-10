Под одной крышей. В Киеве в квартире живет 100-килограммовая свинья (видео)

Что известно о свинье

В этом году свинье исполняется 14 лет, ее порода - черная вьетнамская вислобрюхая. Легендарная свинка Марго уже давно стала знаменитой, но владельцы ее называют "большим ребенком".

Владелец Марго выгуливает ее дважды в день, это уже стало их ритуалом.

Андрей рассказал, что животное им подарили, они думали оно будет небольшим, а когда выросло - то решили, что уже так и будет.

"Это как любое домашнее животное. К нему привыкаешь и все", - рассказал владелец Андрей.

По его словам, никаких неудобств со свинкой он не испытывает.

"Это самое чистое животное, на нем нет, ни блох, ни клещей", - говорит мужчина.

Андрей говорит, что обстрелов Марго не боится, а на тревогу она не реагирует.