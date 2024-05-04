Під Одесою знайшли горщик зі скарбами Кримського ханства (фото)

Що відомо про скарб

В Подільському районі на Одещині історик, член ГО "Краєзнавці Одещини" Сергій Жосан знайшов "Флоранський скарб" - срібні монети часів Кримського ханства.

Унікальну знахідку вчений виявив 22 квітня в яру біля села Флора Окнянської об'єднаної територіальної громади.

Знахідка складається зі 140 срібних монет (акче). Їх карбували в Криму у 1480-х роках під час правління хана Менглі Гірея І.

"Скоріш за все, скарб був захований під час подільських набігів кримських татар. Скарб лежав в горщику, на глибині 40 см. Зверху був прикритий вапняковою плиткою природного походження квадратної форми, приблизно 20 на 20 на 5 см. Яр, в якому було знайдено скарб, впадає в річку Ягорлик", - повідомив науковець.

Скарб складається зі 140 срібних монет (фото: Facebook/ГО "Краєзнавці Одещини")

Спершу знахідку детально вивчать та зроблять опис, а тоді передадуть у Подільський міський краєзнавчий музей в Одеській області.

"Це не перший, і, я впевнений, не останній скарб, знайдений на нашій чарівній Окнянщині. В серпні 2019 року у двох кілометрах на південь від села Ілля знайшли скарб старовинних монет середини ХVII століття", - розповів Жосан.

Додамо, що у Криму, починаючи з середини XIII століття і до втрати самостійності у 80-х роках XVIII століття, будо кілька монетних дворів. За весь період карбування було змінено майже 25 найменувань грошових одиниць.