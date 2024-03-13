Cкарби потонулих кораблів: найцінніші знахідки, які підняли із дна морів і океанів

Скрині повні золота, дорогоцінного каміння та інших коштовностей - не вигадка із дитячих книг. Такі багатства дослідники не раз підіймали із морського дня із трюмів потонулих кораблів.

Про найбільші скарби, які вдалося знайти дослідникам, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Violity в Instagram.

Бату Хітам

Белітунський корабель, який затонув понад 1200 років тому, знайшли тільки наприкінці 1990-х років. Це була найбільша знахідка артефактів династії Тан за всю історію людства, яку оцінили у 90 мільйонів доларів.

На дні моря вчені знайшли золото, кераміку, дорогоцінне каміння та інші цінні артефакти. Ці знахідки придбала влада Сингапуру, яка згодом демонструвала їх на численних виставках.

Знахідка із корабля Бату Хітам (фото: News.cn)

Центральна Америка

У 1857 році цей корабель перевозив до Нью-Йорку 15 тонн золота. Він потонув під час шторму і, на думку, експертів, це стало причиною першої світової економічної кризи.

Корабель знайшли у 1988 році, а його скарби оцінили у 150 млн доларів. Тоді майже 40 страхових організацій заявили свої права на його вміст через понесені у ХІХ столітті збитки. Пізніше один зі злитків золота з'явився на аукціоні, де його продали за 8 мільйонів доларів.

Свята республіка

Судно у 1865 році прямувало до Нового Орлеану, але через шторм затонуло біля Джорджії. Корабель знайшли у 2003 році. На той момент вартість його коштовностей становила 180 млн доларів.

З дня моря підняли близько 50 тисяч золотих та срібних монет, а також величезну кількість цінних артефактів, які зараз експонують у музеях.

Під час дослідження залишків судна на морському дні (фото: vsviti.com.ua)

Титанік

Британський трансатлантичний пароплав затонув у 1912 році. Його рештки виявили у 1985 році, але вже тоді стало зрозуміло, що сам корабель не вдасться підняти, бо він зруйнується.

Дослідники дістали з дна понад 5 тисяч цінностей: годинники, посуд, ювелірні прикраси та інші предмети. Ці предмети продавали на аукціонах за неймовірні суми. Наприклад, лист, написаний на Титаніку, пішов з молотка за 166 тисяч доларів, а годинник стюарда - за 154 тисячі доларів.

Чайний сервіз пасажирів першого класу (фото: Інтерфакс)

Діва Марія милосердна

Іспанський фрегат затонув поблизу Португалії із вантажем золота з американських колоній Іспанії у 1804 році. Місце катастрофи виявили лише у 2007 році. Дослідники знайшли майже 17 тонн золота та срібла в іспанських монетах. Вартість скарбу - майже 500 мільйонів доларів.

У 2012 році усі цінності повернули уряду Іспанії.

Нуестра Сеньйора де Аточа

Іспанський галеон потопив ураган у 1622 році. Він перевозив золоті та срібні злитки загальною вагою понад 40 тонн. А також тютюн, мідь, зброю і коштовності.

Місце катастрофи виявили у 1985 році. З дна підняли цінності на загальну суму 450 млн доларів. За оцінкою дослідників, під водою залишилось ще артефактів на суму понад 500 млн доларів.

Золотий злиток, піднятий із корабля Нуестра Сеньйора де Аточа (фото: secondusa.top)