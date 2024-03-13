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Cкарби потонулих кораблів: найцінніші знахідки, які підняли із дна морів і океанів

Середа 13 березня 2024 22:14
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Cкарби потонулих кораблів: найцінніші знахідки, які підняли із дна морів і океанів Які скарби підняли із морського дна (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Скрині повні золота, дорогоцінного каміння та інших коштовностей - не вигадка із дитячих книг. Такі багатства дослідники не раз підіймали із морського дня із трюмів потонулих кораблів.

Про найбільші скарби, які вдалося знайти дослідникам, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Violity в Instagram.

Бату Хітам

Белітунський корабель, який затонув понад 1200 років тому, знайшли тільки наприкінці 1990-х років. Це була найбільша знахідка артефактів династії Тан за всю історію людства, яку оцінили у 90 мільйонів доларів.

На дні моря вчені знайшли золото, кераміку, дорогоцінне каміння та інші цінні артефакти. Ці знахідки придбала влада Сингапуру, яка згодом демонструвала їх на численних виставках.

Cкарби потонулих кораблів: найцінніші знахідки, які підняли із дна морів і океанівЗнахідка із корабля Бату Хітам (фото: News.cn)

Центральна Америка

У 1857 році цей корабель перевозив до Нью-Йорку 15 тонн золота. Він потонув під час шторму і, на думку, експертів, це стало причиною першої світової економічної кризи.

Корабель знайшли у 1988 році, а його скарби оцінили у 150 млн доларів. Тоді майже 40 страхових організацій заявили свої права на його вміст через понесені у ХІХ столітті збитки. Пізніше один зі злитків золота з'явився на аукціоні, де його продали за 8 мільйонів доларів.

Свята республіка

Судно у 1865 році прямувало до Нового Орлеану, але через шторм затонуло біля Джорджії. Корабель знайшли у 2003 році. На той момент вартість його коштовностей становила 180 млн доларів.

З дня моря підняли близько 50 тисяч золотих та срібних монет, а також величезну кількість цінних артефактів, які зараз експонують у музеях.

Cкарби потонулих кораблів: найцінніші знахідки, які підняли із дна морів і океанівПід час дослідження залишків судна на морському дні (фото: vsviti.com.ua)

Титанік

Британський трансатлантичний пароплав затонув у 1912 році. Його рештки виявили у 1985 році, але вже тоді стало зрозуміло, що сам корабель не вдасться підняти, бо він зруйнується.

Дослідники дістали з дна понад 5 тисяч цінностей: годинники, посуд, ювелірні прикраси та інші предмети. Ці предмети продавали на аукціонах за неймовірні суми. Наприклад, лист, написаний на Титаніку, пішов з молотка за 166 тисяч доларів, а годинник стюарда - за 154 тисячі доларів.

Cкарби потонулих кораблів: найцінніші знахідки, які підняли із дна морів і океанівЧайний сервіз пасажирів першого класу (фото: Інтерфакс)

Діва Марія милосердна

Іспанський фрегат затонув поблизу Португалії із вантажем золота з американських колоній Іспанії у 1804 році. Місце катастрофи виявили лише у 2007 році. Дослідники знайшли майже 17 тонн золота та срібла в іспанських монетах. Вартість скарбу - майже 500 мільйонів доларів.

У 2012 році усі цінності повернули уряду Іспанії.

Нуестра Сеньйора де Аточа

Іспанський галеон потопив ураган у 1622 році. Він перевозив золоті та срібні злитки загальною вагою понад 40 тонн. А також тютюн, мідь, зброю і коштовності.

Місце катастрофи виявили у 1985 році. З дна підняли цінності на загальну суму 450 млн доларів. За оцінкою дослідників, під водою залишилось ще артефактів на суму понад 500 млн доларів.

Cкарби потонулих кораблів: найцінніші знахідки, які підняли із дна морів і океанівЗолотий злиток, піднятий із корабля Нуестра Сеньйора де Аточа (фото: secondusa.top)

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