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Під Одесою знайшли горщик зі скарбами Кримського ханства (фото)

Одеса, Субота 04 травня 2024 08:05
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Під Одесою знайшли горщик зі скарбами Кримського ханства (фото) Скарб тепер мають детально вивчити (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Під Одесою знайшли скарб часів Кримського ханства. 140 срібних монет, викарбуваних у 1480-х роках, були сховані у маленькому глечику й закопані на глибині 40 см.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію ГО "Краєзнавці Одещини" у Facebook.

Що відомо про скарб

В Подільському районі на Одещині історик, член ГО "Краєзнавці Одещини" Сергій Жосан знайшов "Флоранський скарб" - срібні монети часів Кримського ханства.

Унікальну знахідку вчений виявив 22 квітня в яру біля села Флора Окнянської об'єднаної територіальної громади.

Знахідка складається зі 140 срібних монет (акче). Їх карбували в Криму у 1480-х роках під час правління хана Менглі Гірея І.

"Скоріш за все, скарб був захований під час подільських набігів кримських татар. Скарб лежав в горщику, на глибині 40 см. Зверху був прикритий вапняковою плиткою природного походження квадратної форми, приблизно 20 на 20 на 5 см. Яр, в якому було знайдено скарб, впадає в річку Ягорлик", - повідомив науковець.

Під Одесою знайшли горщик зі скарбами Кримського ханства (фото)Під Одесою знайшли горщик зі скарбами Кримського ханства (фото)Під Одесою знайшли горщик зі скарбами Кримського ханства (фото)Під Одесою знайшли горщик зі скарбами Кримського ханства (фото)Під Одесою знайшли горщик зі скарбами Кримського ханства (фото)Скарб складається зі 140 срібних монет (фото: Facebook/ГО "Краєзнавці Одещини")

Спершу знахідку детально вивчать та зроблять опис, а тоді передадуть у Подільський міський краєзнавчий музей в Одеській області.

"Це не перший, і, я впевнений, не останній скарб, знайдений на нашій чарівній Окнянщині. В серпні 2019 року у двох кілометрах на південь від села Ілля знайшли скарб старовинних монет середини ХVII століття", - розповів Жосан.

Додамо, що у Криму, починаючи з середини XIII століття і до втрати самостійності у 80-х роках XVIII століття, будо кілька монетних дворів. За весь період карбування було змінено майже 25 найменувань грошових одиниць.

Раніше ми писали про те, що золотий скарб ХVII-XVIII століть знайшли під Києвом.

Читайте також про найбільші скарби, які підняли із затонулих кораблів.

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