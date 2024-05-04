Под Одессой нашли горшочек с сокровищами Крымского ханства (фото)

Под Одессой нашли клад времен Крымского ханства. 140 серебряных монет, отчеканенных в 1480-х годах, были спрятаны в маленьком кувшине и зарыты на глубине 40 см.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ОО "Краєзнаві Одещини" в Facebook .

Что известно о кладе

В Подольском районе Одесской области историк, член ОО "Краєзнавці Одещини" Сергей Жосан нашел "Флоранское сокровище" - серебряные монеты времен Крымского ханства.

Уникальную находку ученый обнаружил 22 апреля в овраге возле села Флора Окнянской объединенной территориальной громады.

Находка состоит из 140 серебряных монет (акче). Их чеканили в Крыму в 1480-х годах во время правления хана Менгли Гирея І.

"Скорее всего, клад был спрятан во время подольских набегов крымских татар. Сокровище лежало в горшке, на глубине 40 см. Сверху было прикрыто известняковой плиткой природного происхождения квадратной формы, примерно 20 на 20 на 5 см. Яр, в котором было найдено сокровище, впадает в реку Ягорлык", - сообщил ученый.

Клад состоит из 140 серебряных монет (фото: Facebook/ОО "Краєзнавці Одещини")

Сначала находку подробно изучат и сделают описание, а затем передадут в Подольский городской краеведческий музей в Одесской области.

"Это не первое, и, я уверен, не последней клад, найден на нашем Окнянском районе. В августе 2019 года в двух километрах к югу от села Илья нашли сокровище старинных монет середины ХVII века", - рассказал Жосан.

Добавим, что в Крыму, начиная с середины XIII века и до потери самостоятельности в 80-х годах XVIII века, было несколько монетных дворов. За весь период чеканки было изменено около 25 наименований денежных единиц.