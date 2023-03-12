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Під Одесою врятували маленького хлопчика, який опинився на кондиціонері за балконом (фото)

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Чорноморськ, Неділя 12 березня 2023 16:59
Під Одесою врятували маленького хлопчика, який опинився на кондиціонері за балконом (фото) Колаж РБК-Україна: у Чорноморську дитина "застрягла" на кондиціонері
Автор: Володимир Костирін

У Чорноморську біля Одеси хлопчик вибрався на кондиціонер за балконом житлового будинку та ніяк не міг забратися назад. Дитину, яка опинилася в небезпеці, зняли рятувальники, які прибули за допомогою спеціальної драбини.

Про це повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС України в Одеській області.

Інцидент стався у неділю, 12 березня, у місті Чорноморськ на проспекті Миру.

Повідомлення до Служби порятунку про хлопчика на кондиціонері за межами балкона на 2-му поверсі будинку надійшло близько полудня.

"По прибуттю на місце виклику, вогнеборці у найкоротший час за допомогою спеціальної драбини обережно зняли з балкона дитину 2015 року народження", - йдеться у повідомленні.

Під Одесою врятували маленького хлопчика, який опинився на кондиціонері за балконом (фото)

У Чорноморську дитина опинилась на кондиціонері за балконом, і малюка врятували пожежники (фото: facebook.com/DSNSODE)

Також рятувальники ДСНС закликають батьків уважно стежити за дітьми, адже "вони зараз дуже активні та потребують завжди нашого піклування!"

Під Одесою врятували маленького хлопчика, який опинився на кондиціонері за балконом (фото)Під Одесою врятували маленького хлопчика, який опинився на кондиціонері за балконом (фото)

Хлопчика спустили вниз пожежники за допомогою спецдрабини (фото: facebook.com/DSNSODE)

Раніше повідомлялося, що в Україні вперше з'явиться дитяча гра про правила безпеки у побуті.

Зауважимо, що випадки, коли людина опиняється в небезпеці на височині через дивні обставини, трапляються не тільки з дітьми. Так, раніше у Нікополі рятувальники зняли з дерева вагітну багатодітну матір, яка була на висоті 10 метрів.

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Одеса ДСНС дитина