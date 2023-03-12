Під Одесою врятували маленького хлопчика, який опинився на кондиціонері за балконом (фото)
У Чорноморську біля Одеси хлопчик вибрався на кондиціонер за балконом житлового будинку та ніяк не міг забратися назад. Дитину, яка опинилася в небезпеці, зняли рятувальники, які прибули за допомогою спеціальної драбини.
Про це повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС України в Одеській області.
Інцидент стався у неділю, 12 березня, у місті Чорноморськ на проспекті Миру.
Повідомлення до Служби порятунку про хлопчика на кондиціонері за межами балкона на 2-му поверсі будинку надійшло близько полудня.
"По прибуттю на місце виклику, вогнеборці у найкоротший час за допомогою спеціальної драбини обережно зняли з балкона дитину 2015 року народження", - йдеться у повідомленні.
У Чорноморську дитина опинилась на кондиціонері за балконом, і малюка врятували пожежники (фото: facebook.com/DSNSODE)
Також рятувальники ДСНС закликають батьків уважно стежити за дітьми, адже "вони зараз дуже активні та потребують завжди нашого піклування!"
Хлопчика спустили вниз пожежники за допомогою спецдрабини (фото: facebook.com/DSNSODE)
Раніше повідомлялося, що в Україні вперше з'явиться дитяча гра про правила безпеки у побуті.
Зауважимо, що випадки, коли людина опиняється в небезпеці на височині через дивні обставини, трапляються не тільки з дітьми. Так, раніше у Нікополі рятувальники зняли з дерева вагітну багатодітну матір, яка була на висоті 10 метрів.