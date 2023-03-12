Під Одесою врятували маленького хлопчика, який опинився на кондиціонері за балконом (фото)

У Чорноморську біля Одеси хлопчик вибрався на кондиціонер за балконом житлового будинку та ніяк не міг забратися назад. Дитину, яка опинилася в небезпеці, зняли рятувальники, які прибули за допомогою спеціальної драбини.

Про це повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС України в Одеській області.

Інцидент стався у неділю, 12 березня, у місті Чорноморськ на проспекті Миру.

Повідомлення до Служби порятунку про хлопчика на кондиціонері за межами балкона на 2-му поверсі будинку надійшло близько полудня.

"По прибуттю на місце виклику, вогнеборці у найкоротший час за допомогою спеціальної драбини обережно зняли з балкона дитину 2015 року народження", - йдеться у повідомленні.

У Чорноморську дитина опинилась на кондиціонері за балконом, і малюка врятували пожежники (фото: facebook.com/DSNSODE)

Також рятувальники ДСНС закликають батьків уважно стежити за дітьми, адже "вони зараз дуже активні та потребують завжди нашого піклування!"

Хлопчика спустили вниз пожежники за допомогою спецдрабини (фото: facebook.com/DSNSODE)