Під Львовом збудують величезне стрільбище. Вже є перші фото проєкту

Як виглядатиме стрільбище під Львовом

У Львові на Всеукраїнському архітектурному конкурсі визначили переможця на найкращий проєкт стрілецького тиру та стрільбища у Великих Грибовичах, що за 11 кілометрів від обласного центру.

У конкурсі брали участь архітектори з Києва та Львова. Найкращим став проєкт львівської компанії "Soluk Architects". Переможці отримають 180 тис. грн.

У проєкті передбачено 12 типів стрільбищ, лазертаг, галереї, а також автостоянка.

Як виглядатиме нове стрільбище (фото: Soluk Architects)

"Проєкт був складний у технічному плані, адже передбачає понад десяток видів стрільбищ. Багато різноманітних типів дистанцій, зокрема на 100, 300, 600 метрів. Закриті та відкриті зони стрільбищ. Лазертаг, лучне поле, зони для стрільби з пістолета для різних калібрів зброї. У великогосподарській побутовій споруді будуть кафе, магазини зброї, трибуни, профілакторії, стрілецькі галереї тощо. Відведено місце для великої автостоянки на 250 місць", - йдеться в повідомленні.

Як виглядатиме нове стрільбище (фото: Soluk Architects)

Також зазначають, що попри насиченість об’єктів, команда архітекторів передбачила мінімальну кількість земельних робіт, аби не занадто втручатися у місцевий ландшафт.

Згідно з проєктом, на стрільбищі передбачають використання альтернативної енергетики, що для нинішніх реалій є дуже актуальним.

Як виглядатиме нове стрільбище (фото: Soluk Architects)

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що місто планує активно підтримувати і розвивати стрілецькі види спорту.

Як виглядатиме нове стрільбище (фото: Soluk Architects)