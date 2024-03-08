Під Львовом збудують новітній мотель із озелененою терасою. Ось перші фото проекту

Як виглядатиме новий мотель під Львовом

8 березня під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради представили містобудівні плани щодо будівництва мотелю та кафе на вул. Київській, 5 у Малехові. Це село розташоване всього за 6 км від Львова і вважаєеться елітним.

Будівництво хоче реалізувати приватне підприємство "Змисна". Саме воно звернулося із заявою щодо отримання містобудівних умов та обмежень на зведення мотелю та кафе до управління архітектури та урбаністики Львова.

Об’єкт буде розташований на виїзді зі Львова, по суті в другій лінії від основної траси, що йде на Київ. Об’єкт складатиметься з двох основних будівель - мотелю і кафе, яке матиме експлуатовану зелену терасу.

Мотель буде розрахований на 58 номерів і зможе розмістити 116 мешканців.

У міськраді також показали візуалізацію, як виглядатиме новий мотель і кафе.

Так виглядатиме новий мотель під Львовом (візуалізація: ЛМР)

"Об’єкт подають уже вдруге, вони доопрацювали наші зауваження. Тому зараз від нас заперечень немає", - заявив фахівець управління архітектури та урбаністики Львівської міської ради Роман Крушельницький.

Додамо також, що компанія "Змисна" зареєстрована у 2007 році. Вона займається готельним бізнесом. Її власник - львів’янин Богдан Олійник, який також володіє готелем Статус у Малехові.