Під Львовом чоловік у магазині вимагав, щоб його обслуговували російською мовою (відео)

Деталі мовного скандалу у Дрогобичі

Інцидент стався в магазині мережі "ЄВА", чоловік на касі заявляв, що не розуміє державної мови і вимагав обслуговувати його російською. З ним була жінка, мабуть, його дружина, яка всіляко його підтримувала.

У магазині люди підтримали касира та заступилися за неї.

"Ви повинні розуміти українську мову - вона державна. Касир дотримується закону", - сказала одна з клієнток магазину.

Дивіться відео, як все відбувалося.

У коментарях до ролика українці відреагували на чоловіка – любителя російської мови.