Під Львовом чоловік у магазині вимагав, щоб його обслуговували російською мовою (відео)

У магазині косметики Дрогобича чоловікові не сподобалося, що його обслуговують українською.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Telegram-канал журналіста Костянтина Андріюка.
Інцидент стався в магазині мережі "ЄВА", чоловік на касі заявляв, що не розуміє державної мови і вимагав обслуговувати його російською. З ним була жінка, мабуть, його дружина, яка всіляко його підтримувала.
У магазині люди підтримали касира та заступилися за неї.
"Ви повинні розуміти українську мову - вона державна. Касир дотримується закону", - сказала одна з клієнток магазину.
Дивіться відео, як все відбувалося.
У коментарях до ролика українці відреагували на чоловіка – любителя російської мови.
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