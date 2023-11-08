Под Львовом мужчина в магазине требовал, чтобы его обслуживали на русском языке (видео)

Детали языкового скандала в Дрогобыче

Инцидент произошел в магазине сети "ЕВА", мужчина на кассе заявлял, что не понимает государственного языка и требовал обслуживать его на русском. С ним была женщина, очевидно, его жена, которая всячески его поддерживала.

В магазине люди поддержали кассира и вступились за нее.

"Вы должны понимать украинский язык - он государственный. Кассир соблюдает закон", - сказала одна из клиенток магазина.

Смотрите на видео, как все происходило.

В комментариях к ролику украинцы отреагировали на мужчину - любителя русского языка.