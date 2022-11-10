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Під Ірпенем згоріло 450 квадратів, бо власник не дозволив рятувальникам набрати води: сказав, що не можна

Під Києвом власник водойми не дозволив рятувальникам набирати воду (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У селі Козинці Київської області виникла пожежа в господарчій будівлі. Однак, через те, що власник місцевої водойми не дозволив рятувальникам набрати воду, будівля повністю згоріла.

Про це повідомили на сторінці Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю на пожежу рятувальники встановили, що горить господарча будівля площею 450 кв.м.

Повідомляється, що вогонь швидко розповсюдився по дерев’яних конструкціях на сусідні приміщення. Чотири пожежних автомобілі, які прибули на виклик, швидко використали всю воду. Однак цього виявилось замало.

У пресслужбі уточнили, що рятувальники проклали рукавну лінію і вже за хвилини готові були працювати далі - за 200 метрів від пожежі знаходилась водойма, що мала врятувати ситуацію. Але її "власник" сказав "ні, не можна".

Тому рятувальники були вимушені їздити по воду по бездоріжжю за 3 км в центр села.

"Наслідки сумні - будівлю знищено. Добре, що ніхто не загинув і не постраждав. Але саме такі вчинки наших громадян викликають сором і неприйняття", - йдеться у повідомленні.

Причини виникнення загоряння встановлюють правоохоронці.

У Київській області згоріла будівля, бо власник місцевої водойми не дозволив рятувальникам набирати воду (facebook.com/MNSKOB)

Раніше ми повідомляли, що у Києві малолітня дитина під час пожежі врятувала батьків.

Також ми писали, як захиститися від брудного повітря через пожежі від обстрілів окупантами.

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Київська областьрятувальникиПожежа