Врачи рассказали, как защититься от грязного воздуха из-за пожаров от обстрелов оккупантами

Из-за бомбежек украинских городов и поселков возникают пожары , в том числе лесные, которые повышают уровень загрязненности воздуха.

Кто в зоне риска из-за грязного воздуха

Люди с хроническими респираторными болезнями: астма, бронхит или эмфизема. У них загрязненный воздух может ухудшить состояние и способствовать появлению трудностей с дыханием, например, большему количеству приступов.

Люди с сердечно-сосудистыми болезнями из-за воздействия дыма и грязного воздуха рискуют иметь боль в груди, нарушение сердцебиения, повышение давления.

Люди с сахарным диабетом. У них воздействие дыма может несколько увеличивать уровень сахара в крови.

Пожилые люди более склонны к осложнениям, которые могут возникать из-за сердечно-сосудистых или респираторных заболеваний.

Дети, у них грязный воздух может вызвать появление кашля, чихания, затруднений с дыханием и раздражения слизистых оболочек.

Беременные, потому что они могут быть более уязвимыми к воздействию дыма. Из-за загрязненного воздуха больше детей рождаются с недостаточным весом, но для этого дышать очень грязным воздухом нужно минимум несколько недель или больше.

Остальные люди серьезных проблем со здоровьем не будет иметь, однако могут возникать такие последствия, как раздражение глаз, насморк, кашель, чихание и появление ощущения, что першит в горле, слабость и порой тревожность.

Как уменьшить вред от грязного воздуха

Тем людям, что в группе риска, стоит иметь под рукой свои лекарства. При ухудшении состояния стоит обратиться за помощью. Также лучше не выходить из дома без необходимости.

Закройте окна и двери. Проветривать воздух надо, но когда воздух на улице становится чище. Его состояние можно мониторить с помощью различных сайтов и ботов.

Избегайте внутренних источников загрязнения воздуха. По возможности не курите и не пользуйтесь ароматическими свечами, палочками, освежителями воздуха и тому подобное.

Простая медицинская маска от грязного воздуха не спасет - лишь респиратор, не пропускающий взвешенные дольки микрометров 2,5 мкм.

В помещении используйте очистители воздуха с HEPA-фильтром, включайте увлажнитель воздуха, делайте влажную уборку несколько раз в день.