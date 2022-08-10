В Киеве малолетний ребенок во время пожара спас родителей: как это произошло (фото)
В Киеве в Дарницком районе в среду, 10 августа, малолетний ребенок спас родителей во время пожара. В частности, малыш проснулся из-за запаха дыма и разбудил родных.
Об инциденте рассказали в пресслужбе столичной ГСЧС.
Так, пожар произошел на улице Ларисы Руденко, 3Б.
По информации спасателей, сообщение о пожаре в многоэтажном доме к ним поступило около 9.00.
По прибытии на место происшествия было установлено, что возгорание произошло в одной из квартир на 4-м этаже 18-этажного жилого дома.
"В 09:11 спасатели локализовали пожар на площади 5 квадратных метров и в 09:20 - ликвидировали", - рассказали в ГСЧС.
Также отмечено, что в квартире находилась семья, которая на момент пожара спала. От запаха дыма проснулся малолетний ребенок и разбудил родителей.
После этого все покинули квартиру до прибытия пожарных. Причину возгорания устанавливают правоохранители. К счастью, никто не пострадал.
В Киеве ребенок во время пожара спас родителей (facebook.com/DSNSKyiv)
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