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Під Києвом збудують протирадіаційне укриття та меморіал. Перші фото проекту

Що відомо про новий проект (фото: Facebook/Олександр Паламарчук)
Автор: Василина Копитко

У Гатному, що під Києвом, планують збудувати протирадіаційне укриття та меморіал полеглих воїнів. У мережі уже показали першу візуалізацію проекту.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію сільського голови Гатного Олександра Паламарчука у Facebook.

Як виглядатиме меморіал

"Розробляємо новий проект "Протирадіаційного укриття", яке буде розташоване в центрі Гатненської територіальної громади. Також в даному проекті передбачено меморіал в памʼять загиблих Героїв нашої громади, які полягли, захищаючи Батьківщину", - написав Паламарчук.

Він також додав, що після перемоги в даному укритті буде відкрито музей російсько-української війни.

"Кошторис буде після експертизи (приблизно 10 млн.), в першу чергу ми будуємо укриття для жителів громади, так як в день під час тривоги в укриття ліцеїв можуть спускатись виключно здобувачі освіти та педагоги", - заявляє голова.

Відомо, що дошки пошани загиблим Героям коштуватимуть 5 % від загального кошторису.

Паламарчук поділився першою візуалізацію. Зазначається також, що це лише ескізи, а сам проєкт тільки планують замовляти та розробляти.

Ось так виглядатиме меморіал у Гатному (фото: Facebook/Олександр Паламарчук)

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