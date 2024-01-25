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В Україні відкрили перше смартукриття: як воно виглядає та де знаходиться

Київ, Четвер 25 січня 2024 19:38
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В Україні відкрили перше смартукриття: як воно виглядає та де знаходиться Перше смартукриття у столиці (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

У Києві відкрили смартукриття, яке зможе вмістити чимало людей. Подібне укриття з'явилося в Україні вперше. Його побудували за 5 місяців.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як виглядає смартукриття та де воно знаходиться.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт "Українські новини", Facebook-сторінка благодійного фонду "Свічадо".

Де знаходиться укриття

Унікальне укриття відкрили у Центральній бібліотеці КПІ імені І. Сікорського. Воно розташоване у підвальному приміщенні, де раніше було одне з книгосховищ бібліотеки. Площа багатофункціонального укриття - 600 квадратних метрів.

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Як виглядає смартукриття (фото: facebook.com/SvichadoFund)

"Тут можна читати лекції, проводити конференції, презентації, хакатони або використовувати як коворкінг для навчання чи іспитів. Окрім загального оупен спейсу, в просторі є великі переговорки та кімнати для онлайн-зустрічей, читацькі зали, кафетерій, ігрова зона, душові кабіни та інклюзивні вбиральні", - розповіли у "Свічадо".

"Як укриття простір може вмістити близько 500 людей. Уся інфраструктура, зокрема вентиляційна система, розрахована на тривале перебування за часів небезпеки", - додали представники благодійного фонду.

В Україні відкрили перше смартукриття: як воно виглядає та де знаходитьсяСмартукриття у Києві (фото: ukranews.com)

Скільки коштує таке укриття

Повідомляється, що ініціатором створення якого стала компанія CLUST. Перший smart shelter CLUST SPACE за підтримки МОН України та КМДА будували протягом 5 місяців, це коштувало 400 тисяч доларів. Вартість проекту зумовлюють тим, що "у подібного простору є багато архітектурних вимог".

"Зокрема - вентиляційна система, яку довелося повністю оновлювати, броньоване скло, акустичні панелі, автономне живлення, безбар'єрність тощо. Усе це стало можливо реалізувати завдяки підтримці партнерів", - йдеться у повідомленні.

В Україні відкрили перше смартукриття: як воно виглядає та де знаходиться

В Україні відкрили перше смартукриття: як воно виглядає та де знаходитьсяПерше в Україні "розумне" укриття (фото: ukranews.com)

Керівниця проекту Анастасія Войткевич зазначила, що ідею було реалізовано "виключно за кошти приватних інвесторів без залучення державного фінансування".

Раніше ми вже розповідали, що укриття в Києві окупували наркомани.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, чи планують в київських школах запроваджувати карантин.

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