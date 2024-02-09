Под Киевом построят противорадиационное укрытие и мемориал. Первые фото проекта

Как будет выглядеть мемориал

"Разрабатываем новый проект "Противорадиационного укрытия", которое будет расположено в центре Гатненской территориальной громады. Также в данном проекте предусмотрен мемориал в память погибших Героев нашей громады, которые пали, защищая Родину", - написал Паламарчук.

Он также добавил, что после победы в данном укрытии будет открыт музей российско-украинской войны.

"Смета будет после экспертизы (приблизительно 10 млн.), в первую очередь мы строим укрытие для жителей общины, так как в день во время тревоги в укрытие лицеев могут спускаться исключительно соискатели образования и педагоги", - заявляет глава села.

Известно, что памятные доски погибшим Героям будут стоить 5% от общей сметы.

Паламарчук также поделился первой визуализации. Отмечается, что это только эскизы, а сам проект планируют заказывать и разрабатывать.

Вот так будет выглядеть мемориал в Гатном (фото: Facebook/Александр Паламарчук)