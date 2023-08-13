Під Києвом вперше знайшли давню рослину-релікт, якій 1,8 млн років (фото)

Що відомо про відкриття

Рідкісну рослину-релікт третинного періоду - бруслину карликову - знайшов любитель дикої природи з Києва Артем Войналович ще в кінці липня. Пізніше екологи КЕКЦ провели експедицію у вказане місце та підтвердили інформацію.

Доктор біологічних наук, завідувач відділу природної флори з Національного ботанічного саду НАН України Віктор Мельник, який брав участь у експедиції КЕКЦ, підтвердив, що це саме брулина карликова.

"Днями експедиція Київського еколого-культурного центру (КЕКЦ) на півдні Київської області, у лісі біля Переяслава, незважаючи на зливу і хмари комарів, добралася до чащі лісу і підтвердила наявність популяції рідкісної рослини, занесеної до Червоної книги України - бруслини карликової", - йдеться в повідомленні.

Так виглядає знахідка під Києвом (фото: facebook.com/kekz.ua)

Яка вона - бруслина карликова

Це низенький вічнозелений чагарничок. У дольодниковий період бруслина карликова була досить поширена у всій Євразії. Однак, після відступу льодовика вона не змогла відновити свій ареал через сильну конкуренцію більш пристосованих та прогресуючих видів.

Виявилося, що у дубовому лісі під Переяславом зростає популяція карликової бруслини з 40 рослин.

Бруслина карликова з квітами (фото: Вікіпедія)

В Україні є лише близько 30 місць її зростання. Довгий час вважалося, що її немає на Лівобережній Україні, а також у Київській області. Але остання знахідка підтвердила, що науковці помилялися.