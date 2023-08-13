Под Киевом впервые нашли древнее растение-реликт, которому 1,8 млн лет (фото)

Что известно об открытии

Редкое растение-реликт третичного периода - бересклет карликовый - нашел любитель дикой природы из Киева Артем Войналович еще в конце июля. Позже экологи КЭКЦ провели экспедицию в указанное место и подтвердили информацию.

Доктор биологических наук, заведующий отделом природной флоры из Национального ботанического сада НАН Украины Виктор Мельник, участвовавший в экспедиции КЭКЦ, подтвердил, что это именно бересклет карликовый.

"На днях экспедиция Киевского эколого-культурного центра (КЭКЦ) на юге Киевской области, в лесу возле Переяслава, несмотря на ливень и облака комаров, добралась до чащи леса и подтвердила наличие популяции редкого растения, занесенного в Красную книгу Украины - бересклета карликового", - говорится в сообщении.

Так выглядит находка под Киевом (фото: facebook.com/kekz.ua)

Какой он - бересклет карликовый

Это низенький вечнозеленый кустарник. В доледниковый период карликовый бересклет был достаточно распространен во всей Евразии. Однако, после отступления ледника, он не смог восстановить свой ареал из-за сильной конкуренции более приспособленных и прогрессирующих видов.

Оказалось, что в дубовом лесу под Переяславом растет популяция из 40 растений.

Бересклет с цветами (фото: Википедия)

В Украине только около 30 мест его произрастания. Долгое время считалось, что его нет на Левобережной Украине, а также в Киевской области. Но последняя находка подтвердила, что ученые ошибались.