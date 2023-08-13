RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Киевом впервые нашли древнее растение-реликт, которому 1,8 млн лет (фото)

Как выглядит растение-реликт (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Под Переяславом в Киевской области обнаружили популяцию растения, которое росло на земле еще во времена мамонтов, около 1,8 млн лет назад. Долгое время считалось, что его нет на территории Левобережной Украины.

О находке сообщили на Facebook-странице Киевского эколого-культурного центра (КЭКЦ).

Что известно об открытии

Редкое растение-реликт третичного периода - бересклет карликовый - нашел любитель дикой природы из Киева Артем Войналович еще в конце июля. Позже экологи КЭКЦ провели экспедицию в указанное место и подтвердили информацию.

Доктор биологических наук, заведующий отделом природной флоры из Национального ботанического сада НАН Украины Виктор Мельник, участвовавший в экспедиции КЭКЦ, подтвердил, что это именно бересклет карликовый.

"На днях экспедиция Киевского эколого-культурного центра (КЭКЦ) на юге Киевской области, в лесу возле Переяслава, несмотря на ливень и облака комаров, добралась до чащи леса и подтвердила наличие популяции редкого растения, занесенного в Красную книгу Украины - бересклета карликового", - говорится в сообщении.

Так выглядит находка под Киевом (фото: facebook.com/kekz.ua)

Какой он - бересклет карликовый

Это низенький вечнозеленый кустарник. В доледниковый период карликовый бересклет был достаточно распространен во всей Евразии. Однако, после отступления ледника, он не смог восстановить свой ареал из-за сильной конкуренции более приспособленных и прогрессирующих видов.

Оказалось, что в дубовом лесу под Переяславом растет популяция из 40 растений.

Бересклет с цветами (фото: Википедия)

В Украине только около 30 мест его произрастания. Долгое время считалось, что его нет на Левобережной Украине, а также в Киевской области. Но последняя находка подтвердила, что ученые ошибались.

Раньше мы писали, что в Киеве появится новое озеро на месте почти исчезнувшего.

Также читайте, какие комнатные растения следует выбросить из дома, чтобы почувствовать себя гораздо лучше.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев