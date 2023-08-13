Под Киевом впервые нашли древнее растение-реликт, которому 1,8 млн лет (фото)

Под Переяславом в Киевской области обнаружили популяцию растения, которое росло на земле еще во времена мамонтов, около 1,8 млн лет назад. Долгое время считалось, что его нет на территории Левобережной Украины.

Что известно об открытии

Редкое растение-реликт третичного периода - бересклет карликовый - нашел любитель дикой природы из Киева Артем Войналович еще в конце июля. Позже экологи КЭКЦ провели экспедицию в указанное место и подтвердили информацию.

Доктор биологических наук, заведующий отделом природной флоры из Национального ботанического сада НАН Украины Виктор Мельник, участвовавший в экспедиции КЭКЦ, подтвердил, что это именно бересклет карликовый.

"На днях экспедиция Киевского эколого-культурного центра (КЭКЦ) на юге Киевской области, в лесу возле Переяслава, несмотря на ливень и облака комаров, добралась до чащи леса и подтвердила наличие популяции редкого растения, занесенного в Красную книгу Украины - бересклета карликового", - говорится в сообщении.

Так выглядит находка под Киевом (фото: facebook.com/kekz.ua)

Какой он - бересклет карликовый

Это низенький вечнозеленый кустарник. В доледниковый период карликовый бересклет был достаточно распространен во всей Евразии. Однако, после отступления ледника, он не смог восстановить свой ареал из-за сильной конкуренции более приспособленных и прогрессирующих видов.

Оказалось, что в дубовом лесу под Переяславом растет популяция из 40 растений.

Бересклет с цветами (фото: Википедия)

В Украине только около 30 мест его произрастания. Долгое время считалось, что его нет на Левобережной Украине, а также в Киевской области. Но последняя находка подтвердила, что ученые ошибались.