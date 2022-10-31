Під Києвом відкрили ще одне "польське" модульне містечко: як воно виглядає

Під Києвом у Василькові відкрили нове модульне містечко для тимчасового проживання громадян - мешканців різних регіонів, які через російську війну були змушені залишити своє житло, або воно вже зруйноване загарбниками.
Про це розповів голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба на сторінці у Facebook.
Так, у цьому модульному містечку селяться щонайменше на рік сім'ї із самого Василькова, а також внутрішньо переміщені особи з інших населених пунктів у Луганській, Донецькій, Херсонській, Харківській та Запорізькій областях.
"352 людини, а це і дорослі, і діти, і люди старшого віку, отримають житло", - повідомив чиновник.
Модульне містечко у Василькові облаштували за місяць (фото: скріншот з відео t.me/OleksiyKuleba)
Це вже 8-е модульне містечко в області, реалізоване завдяки підтримці польського уряду.
Містечко повністю укомплектоване необхідною побутовою технікою. У кімнатах також є меблі. Проведено всі комунікації.
Для дітей було облаштовано дитячий майданчик поруч. Також у юних жителів містечка тут передбачена можливість проходити онлайн навчання.
У Василькові відкрили нове модульне містечко для переселенців (фото: скріншот з відео t.me/OleksiyKuleba)
"Люди зазнали достатньо горя через тероризм Росії. Маємо подбати про те, щоб їхнє проживання на Київщині було комфортним. У містечку надаватимуться адміністративні та соціальні послуги. Працюємо над забезпеченням безперебійного електропостачання", - поінформував голова ОВА.
До речі, перед цим Олексій Кулеба розповів, чи розраховані будиночки у модульних містечках Київської області на зимовий період.
Додамо також, що під Києвом в Ірпені, Бородянці та Бучі деякі люди, яким нема куди виїхати, за свої гроші ремонтують зруйноване окупантами житло, щоб встигнути заселитися там до морозів.