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Під Києвом відкрили ще одне "польське" модульне містечко: як воно виглядає

Колаж РБК-Україна: у Василькові відкрили модульне містечко за підтримки Польщі
Автор: Володимир Костирін

Під Києвом у Василькові відкрили нове модульне містечко для тимчасового проживання громадян - мешканців різних регіонів, які через російську війну були змушені залишити своє житло, або воно вже зруйноване загарбниками.

Про це розповів голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба на сторінці у Facebook.

Так, у цьому модульному містечку селяться щонайменше на рік сім'ї із самого Василькова, а також внутрішньо переміщені особи з інших населених пунктів у Луганській, Донецькій, Херсонській, Харківській та Запорізькій областях.

"352 людини, а це і дорослі, і діти, і люди старшого віку, отримають житло", - повідомив чиновник.

Модульне містечко у Василькові облаштували за місяць (фото: скріншот з відео t.me/OleksiyKuleba)

Це вже 8-е модульне містечко в області, реалізоване завдяки підтримці польського уряду.

Містечко повністю укомплектоване необхідною побутовою технікою. У кімнатах також є меблі. Проведено всі комунікації.

Для дітей було облаштовано дитячий майданчик поруч. Також у юних жителів містечка тут передбачена можливість проходити онлайн навчання.

У Василькові відкрили нове модульне містечко для переселенців (фото: скріншот з відео t.me/OleksiyKuleba)

"Люди зазнали достатньо горя через тероризм Росії. Маємо подбати про те, щоб їхнє проживання на Київщині було комфортним. У містечку надаватимуться адміністративні та соціальні послуги. Працюємо над забезпеченням безперебійного електропостачання", - поінформував голова ОВА.

Модульне містечко у Василькові (фото: скріншот з відео t.me/OleksiyKuleba)

До речі, перед цим Олексій Кулеба розповів, чи розраховані будиночки у модульних містечках Київської області на зимовий період.

Додамо також, що під Києвом в Ірпені, Бородянці та Бучі деякі люди, яким нема куди виїхати, за свої гроші ремонтують зруйноване окупантами житло, щоб встигнути заселитися там до морозів.

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