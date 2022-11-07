Під Києвом відкрили новий McDonald's: як він виглядає (фото)

Де знаходиться новий "мак"

Ресторан знаходиться у Київській області с. Лісники, вул. Ватутіна, 170А. Він має зручне розташування для замовлень на McDrive по дорозі за місто.

До речі, "мак" розрахований на 111 місць у залі та 136 на терасі. У закладі є 10 терміналів самообслуговування для замовлення у залі.

Відкриття ресторану відбулося 7 листопада, хоч було заплановано на березень 2022 року.

Основні роботи з будівництва та облаштування було завершено ще у лютому, тож з ухваленням рішення про поступове відновлення роботи в Україні цей ресторан додали до списку закладів до відкриття.

Відвідувачі можуть зробити замовлення всередині ресторану на одному із 5 двосторонніх терміналів самообслуговування або заїхати на МакДрайв із двома лініями в'їзду, де меню представлене на сучасних цифрових бордах.

Завдяки розташуванню на жвавому перехресті до ресторану зручно буде дістатися також мешканцям сусідніх міст та сіл.

До речі, ресторан має власне укриття, недалеко від нього. Під час повітряної тривоги McDonald's не працює.

Зазначимо, що зараз у Києві та області зараз працюють 40 ресторанів McDonald's, а всього по Україні – 53 заклади.

Ось як виглядає новий "мак" у Лісниках (фото: пиши (фото: facebook.com/McDonaldsUA)

Які ресторани McDonald's вже працюють в Україні

Також 3 листопада McDonald's знову відкрилися у Вінниці. Йдеться про заклади на просп. Юності, 43-А та вул. Соборна, 51-А.

Загалом в Україні сьогодні відновили роботу вже 49 ресторанів. Поласувати бургерами та картоплею фрі можна зараз у таких містах: