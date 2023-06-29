ua ru
Чт, 29 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Под Киевом открыли новенький McDonald’s: где находится и как выглядит

Новина українською →
Киевская область, Четверг 29 июня 2023 12:35
Под Киевом открыли новенький McDonald’s: где находится и как выглядит В селе Крюковщина открыли МакДональдс (пресс-служба)
Автор: Людмила Жукова

В Киевской области открыли новый ресторан сети МакДональдс. Заведение заработало 29 июня в селе Крюковщина и теперь доступно для всех желающих.

Как выглядит новый фаст-фуд - смотрите и читайте в материале Styler.

Где находится новый "мак"

Кафе быстрого питания расположилось в селе Крюковщина по адресу ул. Ивана Богуна, 2.

Благодаря такой локации заведения жителям Крюковщины и других ближних сел - не нужно ехать в Киев, чтобы поесть в "маке".

В ресторане сделали 135 мест для посетителей в зале и 106 на террасе. Внутри доступно 10 терминалов самообслуживания.

Водители авто могут купить любимые блюда на МакДрайве с двумя линиями въезда, где меню представлено на современных цифровых панелях. Сначала ресторан будет работать на выдачу блюд в заведении, услуга McDelivery станет доступна впоследствии.

Заведение будет работать с 08:00 до 21:00 с соблюдением расширенных правил безопасности, внедренных компанией.

Рестораны будут закрываться во время воздушной тревоги и возобновляют работу ориентировочно через час после ее отмены.

Информация об открытых и временно закрытых заведениях обновляется в режиме реального времени на сайте McDonald's.

Как выглядит "мак" в Крюковщине

Под Киевом открыли новенький McDonald’s: где находится и как выглядитПод Киевом открыли новенький McDonald’s: где находится и как выглядитТак выглядит новенький МакДональдс в Крюковщине (фото: пресс-служба)

Кстати, строить кафе начали еще в 2021 году, но из-за полномасштабного вторжения проект был отложен. Но потом его строительство продолжили и сейчас он открылся.

Отметим, что сейчас в Украине работает 91 ресторан McDonald's.

Смотрите в нашем материале, как выглядит самый шикарный в мире МакДональдз.

Читайте РБК-Украина в Google News
МакДональдз