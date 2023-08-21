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Під Києвом у укритті для дитячого садка збудували туалети без дверей (фото)

Фото: В Українці зганьбилися з укриттями для дітей (фото: t.me/OBUKHIVFIRST)
Автор: Людмила Жукова

У місті Українка Обухівського району для дитячого садка збудували укриття. Але туалет у ньому не передбачений для нормального користування. Річ у тому, що там немає дверей.

Про цей факт повідомили у Telagram-каналі OBUKHIVFIRST .

Деталі інциденту

Зазначається, що таке укриття збудували у дитячому садочку "Хоровод". Цікаво, що міський голова Олександр Туренко навіть встиг похвалитися тим, що "про дітей подбали".

"Ми завжди знали, що цивілізаційно-озвірілі - варвари. Ситуація з туалетами, яку вони продемонстрували під час окупації Київської області, ще раз підтвердила це. Отже, був зафіксований їхній побутовий імператив: дірка в підлозі та практично публічна, тюремна дефекація", - йдеться у повідомленні. 

Після будівництва укриття піднялася хвиля обурення.

"Чому не можна заразу робити нормальні перегородки з дверима в туалетних кімнатах? Це не великі витрати. Ось посадити на той унітаз посадових осіб одразу двох поряд за компанію, а поряд ще двох поставити руки мити", - написала Наталія Щеголенко.

В Українці збудували в укритті туалети без дверей (фото: t.me/OBUKHIVFIRST)

Нагадаємо, що міністр освіти зробив важливу заяву для батьків перед новим навчальним роком.

Раніше ми докладно розповідали про те, як буде організовано новий навчальний рік в умовах воєнного стану.

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