Під Києвом у укритті для дитячого садка збудували туалети без дверей (фото)

Деталі інциденту

Зазначається, що таке укриття збудували у дитячому садочку "Хоровод". Цікаво, що міський голова Олександр Туренко навіть встиг похвалитися тим, що "про дітей подбали".

"Ми завжди знали, що цивілізаційно-озвірілі - варвари. Ситуація з туалетами, яку вони продемонстрували під час окупації Київської області, ще раз підтвердила це. Отже, був зафіксований їхній побутовий імператив: дірка в підлозі та практично публічна, тюремна дефекація", - йдеться у повідомленні.

Після будівництва укриття піднялася хвиля обурення.

"Чому не можна заразу робити нормальні перегородки з дверима в туалетних кімнатах? Це не великі витрати. Ось посадити на той унітаз посадових осіб одразу двох поряд за компанію, а поряд ще двох поставити руки мити", - написала Наталія Щеголенко.

В Українці збудували в укритті туалети без дверей (фото: t.me/OBUKHIVFIRST)