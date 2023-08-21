Под Киевом в укрытии для детского садика построили туалеты без дверей (фото)

Детали инцидента

Отмечается, что такое укрытие построили в детском садике "Хоровод". Интересно, что городской главаАлександр Туренко даже успел похвастаться тем, что "о детях позаботились".

"Мы всегда знали, что цивилизационно-озверевшие варвары. Ситуация с туалетами, которую они продемонстрировали во время оккупации Киевской области, еще раз подтвердила это. Следовательно, был зафиксирован их бытовой императив: дыра в полу и практически публичная, тюремная дефекация", - говорится в сообщении.

После строительства укрытия поднялась волна возмущения.

"Почему нельзя заразу делать нормальные перегородки с дверью в туалетных комнатах? Это не большие издержки. Вот посадить на тот унитаз должностных лиц сразу двух рядом за компанию, а рядом еще двоих поставить руки мыть. Когда уже начнут думать, а потом делать", - написала Наталия Щеголенко.

В Украинке построили в укрытии туалеты без дверей (фото: t.me/OBUKHIVFIRST)