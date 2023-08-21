RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Киевом в укрытии для детского садика построили туалеты без дверей (фото)

Фото: В Украинке опозорились с укрытиями для детей (фото: t.me/OBUKHIVFIRST)
Автор: Людмила Жукова

В городе Украинка Обуховского района для детского садика построили укрытие. Но туалет в нем не предусмотрен для нормального пользования. Дело в том, что там нет дверей.

Об этом факте сообщили в Telagram-канале OBUKHIVFIRST.

Детали инцидента

Отмечается, что такое укрытие построили в детском садике "Хоровод". Интересно, что городской главаАлександр Туренко даже успел похвастаться тем, что "о детях позаботились".

"Мы всегда знали, что цивилизационно-озверевшие варвары. Ситуация с туалетами, которую они продемонстрировали во время оккупации Киевской области, еще раз подтвердила это. Следовательно, был зафиксирован их бытовой императив: дыра в полу и практически публичная, тюремная дефекация", - говорится в сообщении.

После строительства укрытия поднялась волна возмущения.

"Почему нельзя заразу делать нормальные перегородки с дверью в туалетных комнатах? Это не большие издержки. Вот посадить на тот унитаз должностных лиц сразу двух рядом за компанию, а рядом еще двоих поставить руки мыть. Когда уже начнут думать, а потом делать", - написала Наталия Щеголенко.

В Украинке построили в укрытии туалеты без дверей (фото: t.me/OBUKHIVFIRST)

Напомним, что министр образования сделал важное заявление для родителей перед новым учебным годом.

Ранее мы подробно рассказывали о том, как будет организован новый учебный год в условиях военного положения.

Читайте РБК-Украина в Google News