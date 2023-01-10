Під Києвом рятувальники через припарковані авто не змогли швидко загасити пожежу (фото)

Як рятувальники ліквідували пожежу

Пожежа виникла на п'ятому поверсі багатоповерхового житлового будинку. По прибуттю рятувальники встановили, що палає кухня, балкон та видно сильне задимлення.

Під час гасіння вогню було евакуйовано 6 осіб.

Однак, через щільно припарковані авто рятувальники втратили багато дорогоцінного часу. На щастя, обійшлось без жертв.

У ДСНС закликали водіїв паркувати власні автомобілі так, щоб вони не заважали проїзду спеціального транспорту.

"Наступного разу це може коштувати чийогось життя", - додали в пресслужбі.

У Софіївській Борщагівці припарковані авто заважали ліквідовувати пожежу (facebook.com/MNSKOB)