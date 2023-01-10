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Під Києвом рятувальники через припарковані авто не змогли швидко загасити пожежу (фото)

Під Києвом автомобілі заважали загасити пожежу (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У селі Софіївська Борщагівка Київської області 10 січня сталась пожежа у квартирі багатоповерхового будинку. Рятувальники через припарковані авто втратили багато часу, щоб дістатися до місця події.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Київській області у Facebook.

Як рятувальники ліквідували пожежу

Пожежа виникла на п'ятому поверсі багатоповерхового житлового будинку. По прибуттю рятувальники встановили, що палає кухня, балкон та видно сильне задимлення.

Під час гасіння вогню було евакуйовано 6 осіб.

Однак, через щільно припарковані авто рятувальники втратили багато дорогоцінного часу. На щастя, обійшлось без жертв.

У ДСНС закликали водіїв паркувати власні автомобілі так, щоб вони не заважали проїзду спеціального транспорту.

"Наступного разу це може коштувати чийогось життя", - додали в пресслужбі.

У Софіївській Борщагівці припарковані авто заважали ліквідовувати пожежу (facebook.com/MNSKOB)

Раніше ми повідомляли, що на Прикарпатті жінка "припаркувала" авто на даху будинку.

Також ми писали, що у Києві виявили незвичайного крадія бічних дзеркал з авто.

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ДСНСрятувальникиПожежа