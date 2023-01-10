Под Киевом спасатели из-за припаркованных авто не смогли быстро потушить пожар (фото)

Как спасатели ликвидировали пожар

Пожар возник на пятом этаже многоэтажного жилого дома. По прибытию спасатели установили, что горит кухня, балкон и видно сильное задымление.

Во время тушения огня были эвакуированы 6 человек.

Однако из-за плотно припаркованных авто спасатели потеряли много драгоценного времени. К счастью, обошлось без жертв.

В ГСЧС призвали водителей парковать собственные автомобили так, чтобы они не мешали проезду специального транспорта.

"В следующий раз это может стоить чьей-то жизни", - добавили в пресс-службе.

В Софиевской Борщаговке припаркованные автомобили мешали ликвидировать пожар (facebook.com/MNSKOB)