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Под Киевом спасатели из-за припаркованных авто не смогли быстро потушить пожар (фото)

Под Киевом автомобили мешали потушить пожар (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В селе Софиевская Борщаговка Киевской области 10 января произошел пожар в квартире многоэтажного дома. Спасатели из-за припаркованных авто потеряли много времени, чтобы добраться до места происшествия.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Киевской области в Facebook.

Как спасатели ликвидировали пожар

Пожар возник на пятом этаже многоэтажного жилого дома. По прибытию спасатели установили, что горит кухня, балкон и видно сильное задымление.

Во время тушения огня были эвакуированы 6 человек.

Однако из-за плотно припаркованных авто спасатели потеряли много драгоценного времени. К счастью, обошлось без жертв.

В ГСЧС призвали водителей парковать собственные автомобили так, чтобы они не мешали проезду специального транспорта.

"В следующий раз это может стоить чьей-то жизни", - добавили в пресс-службе.

В Софиевской Борщаговке припаркованные автомобили мешали ликвидировать пожар (facebook.com/MNSKOB)

Ранее мы сообщали, что в Прикарпатье женщина "припарковала" авто на крыше дома.

Также мы писали, что в Киеве обнаружили необычного вора боковых зеркал с авто.

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