Під Києвом піонерський плац перетворять на сучасний сквер для школярів: перші фото проекту

Архітектори планують перетворити піонерський плац у селі Маковище Макарівської громади на сучасний сквер з альтанкою. Там школярам зможуть проводити уроки на відкритому повітрі. Сквер планують відкрити у кінці травня на свято останнього дзвінка.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Pragmatika.

Як виглядатиме сквер

Село Маковище на початку повномасштабного вторгнення перебувало на лінії розмежування, але не постраждало від бойових дій. На подвір’ї школи розташований плац для піонерських лінійок, на ньому весною 2022 року стояла військова техніка. Зараз він в аварійному стані.

Архітектори DK Architect планують оновити цю ділянку та встановити на ній альтанку для проведення уроків на свіжому повітрі. Також це стане місцем для очікування на шкільний автобус, оскільки багато дітей доїжджають до навчального закладу із сусідніх сіл.

Ось так виглядатиме сквер (фото: DK Architect)

Проект реалізує організація "Від руйнування до нового життя". До проекту долучились і підприємці, так одна компанія надасть посадковий матеріал, а агрофірма - родючий ґрунт.

На території встановлять літній павільйон із місцями для навчання, на зоні поряд викладуть мережу доріжок.

Також проект передбачає встановлення майданчиків для відпочинку учнів. Зараз там уже висаджують дерева, щоб у майбутньому між ними закріпити гамаки.

Літній павільйон - це перероблена теплиця, яка більш як 10 років занепадала на території школи. Її конструкції очистять й укріплять, а саму теплицю перемістять на територію майбутнього скверу. Пізніше поряд висадять рослини, які обплетуть каркас.

Так виглядатиме сквер для школярів (фото: DK Architect)

Зазначається, що у сквері буде бузок та вічнозелені кущі ялівцю. Тіньові зони створять чотири високі дерева, лавки розмістять у затінкових ділянках. Це своєрідно відмежує зону для дорослих.

Пошкоджене асфальтове покриття майданчика демонтують. Частково це місце засадять рослинами, на решті - викладуть доріжки та встановлять майданчик.

У сквері встановлять ліхтарі на сонячних батареях, які закріплять на фасаді школи.

Так виглядатиме сквер для школярів (фото: DK Architect)