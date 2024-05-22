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Под Киевом пионерский плац превратят в современный сквер для школьников: первые фото проекта

Киевская область, Среда 22 мая 2024 17:42
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Под Киевом пионерский плац превратят в современный сквер для школьников: первые фото проекта Так будет выглядеть сквер для школьников (фото: DK Architect)
Автор: Василина Копытко

Архитекторы планируют превратить пионерский плац в селе Маковище Макаровской общины в современный сквер с беседкой. Там школьникам смогут проводить уроки на открытом воздухе. Сквер планируют открыть в конце мая в праздник последнего звонка.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Pragmatika.

Как будет выглядеть сквер

Село Маковище в начале полномасштабного вторжения находилось на линии разграничения, но не пострадало от боевых действий. Во дворе школы расположен плац для пионерских линеек, на нем весной 2022 года стояла военная техника. Сейчас он находится в аварийном состоянии.

Архитекторы DK Architect планируют обновить этот участок и установить на нем беседку для проведения уроков на свежем воздухе. Также это станет местом для ожидания школьного автобуса, поскольку много детей доезжают в учебное заведение из соседних сел.

Под Киевом пионерский плац превратят в современный сквер для школьников: первые фото проекта

Вот так будет выглядеть сквер (фото: DK Architect)

Проект реализует организация "От разрушения к новой жизни". К проекту присоединились и предприниматели, так одна компания предоставит посадочный материал, а агрофирма - плодородную почву.

На территории установят летний павильон с местами для учебы, на зоне рядом выложат сеть дорожек.

Также проект предусматривает установку площадок для отдыха учеников. Сейчас там уже высаживают деревья, чтобы в будущем между ними закрепить гамаки.

Летний павильон - это переделанная теплица, которая более 10 лет приходила в упадок на территории школы. Ее конструкции очистят и укрепят, а саму теплицу переместят на территорию будущего сквера. Позже рядом высадят растения, которые оплетут каркас.

Под Киевом пионерский плац превратят в современный сквер для школьников: первые фото проектаТак будет выглядеть сквер для школьников (фото: DK Architect)

Отмечается, что в сквере будет сирень и вечнозеленые кусты можжевельника. Теневые зоны создадут четыре высоких дерева, скамейки разместят в этих участках. Это своеобразно отграничит зону для взрослых.

Поврежденное асфальтовое покрытие площадки демонтируют. Частично это место засадят растениями, на остальном участке выложат дорожки и установят площадку.

В сквере установят фонари на солнечных батареях, которые будут закреплены на фасаде школы.

Под Киевом пионерский плац превратят в современный сквер для школьников: первые фото проектаТак будет выглядеть сквер для школьников (фото: DK Architect)

Раньше мы писали о том, как будет выглядеть Павловский сквер после реконструкции.

Читайте также о том, как будет выглядеть проспект Украинских Героев в Одессе.

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