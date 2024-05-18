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Дивіться, як виглядатиме проспект Українських Героїв в Одесі після реконструкції: фото і відео

Одеса, Субота 18 травня 2024 09:01
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Дивіться, як виглядатиме проспект Українських Героїв в Одесі після реконструкції: фото і відео Як виглядатиме проспект після реконструкції (скриншот із відео)
Автор: Василина Копитко

В Одесі місцеві архітектори представили проект реконструкції пішохідного проспекту Українських Героїв, що розташований в історичному центрі міста.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію ARCHHUB в Instagram.

Як виглядатиме проспект Українських Героїв в Одесі

Проспект Українських Героїв простягається від Старобазарного скверу до Дерибасівської площі. За задумом авторів проекту, проспект розділять на різні функціональні зони. Реконструкція передбачає, що на проспекті буде територія пам’яті, книжковий ринок, загальний простір та зона для розваг.

"Пішохідний проспект Українських Героїв у серці Одеси - символ єднання історії та сучасності, культури та природи міста", - заявляють архітектори.

За словами авторів проекту, вони прагнули створити простір для відпочинку, спорту, зустрічей з рідними та натхнення.

Дивіться, як виглядатиме проспект Українських Героїв в Одесі після реконструкції: фото і відеоДивіться, як виглядатиме проспект Українських Героїв в Одесі після реконструкції: фото і відеоТак може виглядати проспект після реконструкції (скриншот із відео)

"Впевнені, ця концепція стане місцем комфорту громадян та сприятиме розвитку туризму та культурної активності", - заявляють автори проекту.

Архітектори пропонують зробити проспект повністю пішохідним, створити широку зелену зону, облаштувати дитячі майданчики та оглядове колесо.

Згідно із планом, на проспекті збудують аркові мости над кожним перехрестям. Це дозволять пішоходам безпечно переходити дорогу. Втім на представлених зображеннях не показані ліфти для людей на колісних кріслах та людей із дитячими візочками.

Дивіться, як виглядатиме проспект Українських Героїв в Одесі після реконструкції: фото і відеоДивіться, як виглядатиме проспект Українських Героїв в Одесі після реконструкції: фото і відеоДивіться, як виглядатиме проспект Українських Героїв в Одесі після реконструкції: фото і відеоДивіться, як виглядатиме проспект Українських Героїв в Одесі після реконструкції: фото і відеоТак може виглядати проспект після реконструкції (скриншот із відео)

У Старобазарному сквері архітектори хочуть відновити вежу, яка є символом ярмаркового життя Одеси. Також на території проспекту вони пропонують створити меморіал, присвячений українським героям.

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