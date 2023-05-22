Під Києвом мужик співав у караоке про Москву та матюкав відвідувачів: відео і деталі скандалу

Деталі історії з п'яним мужиком у караоке

На опублікованому відео відвідувачка ресторану Fellini обурюється, тим, що у закладі грає російська музика, а треків наших виконавців майже немає.

За столиком навпроти сиділа компанія з трьох людей. Один із них заспівав чергову російську пісню з текстом "город мой, Москва" виконавця-українофоба Гаріка Сукачова.

"Не за мову, а за пісню. Коли я побачила реакцію чоловіка, який це співав (а йому було просто пофіг на зауваження), підійшла я. В більш грубій формі запитала його, як воно - співати таке лайно в країні, в якій йде війна, де гинуть кращі, а ці нелюди співають про Москву. Мені, звісно, почали грубити”, - розповіла жінка.

До конфлікту приєдналася подруга "співака". Дівчина, як і її супутник, поводилася агресивно. До того ж "грубіян" заявляв, що "має право співати що завгодно", пропонував викликати "ментів" або "службу", на яких йому "по*уй".

Далі дівчата викликали наряд поліції, відвідувачки написали заяву на заклад та на чоловіка, який мав неадекватну поведінку.

"Але один нюанс: ніхто з персоналу за нас не заступився, лиш сказали "дівчата, до нас постійно приходять військові та співають російську музику, яка різниця, нащо вам ці конфлікти, вони у нас тут кожного дня", - йдеться в повідомленні.

Чим все закінчилось

Пізніше мужик з караоке публічно вибачився за скандал. Відомо також, що йому вручили повістку.

Власники ресторану, також попросили вибачення в своєму Instagram.

"Адміністрація ресторану Fellini приносить вибачення за інцидент, який виник у нашому закладі. Ми розуміємо, що щоб ми зараз не сказали, це ситуацію не змінить і прозвучить як виправдання. Та все ж ми розуміємо рівень нашої відповідальності і хочемо пояснити", - йдеться в повідомленні.

За їхніми словами, після повномаштабного вторгнення власники максимально намагалися блокувати в програмі "Караоке" усі пісні провокативного характеру, але "можливо, не додивились" і в базі щось залишилось.

"Наш оператор під тиском чоловіка в стані алкогольного спʼяніння не змогла запобігти виникненню цієї ситуації. Ми розуміємо, що це не виправдання, але так вийшло", - додали в повідомленні.

Власники зазначили, що охорони заклад не має. Вони не знімають із себе відповідальність за цю неприємну ситуацію, бо не зупинили дану композицію.

Скриншот