Под Киевом мужик пел в караоке о Москве и материл посетителей: видео и детали скандала

Детали истории с пьяным мужиком в караоке

На опубликованном видео посетительница ресторана Fellini возмущается тем, что в заведении играет российская музыка, а треков наших исполнителей почти нет.

За столиком напротив сидела компания из трех человек. Один из них спел очередную российскую песню с текстом "город мой, Москва" исполнителя-украинофоба Гарика Сукачева.

"Не за язык, а за песню. Когда я увидела реакцию мужчины, который это пел (а ему было просто пофиг на замечания), подошла я. В более грубой форме спросила его, как оно - петь такое д*рмо в стране, в которой идет война, где гибнут лучшие, а эти изверги поют о Москве. Мне, конечно, начали грубить", - рассказала украинка.

К конфликту присоединилась подруга "певца". Девушка, как и ее спутник, вела себя агрессивно. К тому же "грубиян" заявлял, что "имеет право петь что угодно", предлагал вызвать "ментов" или "службу", на которых ему "по*уй".

Далее девушки вызвали наряд полиции, посетительницы написали заявление в заведение и на мужчину, который имел неадекватное поведение.

"Но есть один нюанс, никто из персонала за нас не заступился, всего лишь сказали "девушки, к нам постоянно приходят военные, какая разница, зачем вам эти конфликты, они у нас здесь каждый день", - говорится в сообщении.

Чем все закончилось

Позже "певец" все же публично извинился за скандал. Также известно, что ему вручили повестку.

Владельцы ресторана, также извинились в своем Instagram.

"Администрация ресторана Fellini приносит извинения за инцидент, возникший в нашем заведении. Мы понимаем, что чтобы мы сейчас не сказали, эту ситуацию не изменить и прозвучит как оправдание. Мы понимаем уровень нашей ответственности и хотим объяснить", - говорится в сообщении.

По их словам, после полномасштабного вторжения, владельцы максимально пытались блокировать в программе "караоке" все песни провокационного характера, но "возможно, не досмотрели" и в базе что-то осталось.

"Наш оператор под давлением мужчины, в состоянии алкогольного опьянения, не смогла предотвратить возникновение этой ситуации. Мы понимаем, что это не оправдание, но так получилось", - добавили в сообщении.

Владельцы отметили, что охраны в заведении - нет. Они не снимают из себя ответственность за эту неприятную ситуацию, потому что не остановили данную композицию.

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