UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під Києвом у бліндажі окупантів виявили викрадений ноутбук: як знайшли власника (фото)

Під Києвом знайшли викрадений окупантами ноутбук (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Бучанському районі Київської області під час перевірки лісів на вибухонебезпечні предмети в бліндажі російських окупантів добровольці знайшли викрадений ноутбук. Фахівці знайшли контакти власниці та повернули їй гаджет.

Про це повідомили на сторінці Бучанської міської ради у Facebook.

Як знайшли власника ноутбука

Після огляду виявилось, що знайдений ноутбук був викрадений окупантами у місцевої мешканки Бучанської громади.

Спеціалісти добровольчого формування територіальної громади знайшли контактні дані й невдовзі ноутбук повернули власнику.

У Київській області знайшли викрадений окупантами ноутбук (facebook.com/bucharada.gov.ua)

Що робити, якщо знайшли підозрілий предмет

Загалом мешканців Київської області закликають одразу викликати спеціалістів у разі, якщо ви знаходите покинуту чи заховану техніку. Все тому, що вона може бути замінована або мати докази воєнних злочинів.

В жодному разі не можна чіпати знайдений предмет. Важливо негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або поліції (102).

Також варто попередити перехожих про можливу небезпеку, відійдіть якомога далі від підозрілого предмета. Далі дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета.

Добровольці Бучі повернули власниці ноутбук (facebook.com/dobrobatbucha)

Раніше мешканка Сумської області розповідала про те, як окупанти грабували людей. Вона заявила, що росіяни забирали навіть труси й шкарпетки.

Також українець розповів про тортури окупантів у полоні. За його словами, росіяни зв'язали його дротами, якими пломбують вагони.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська областьвикраденняноутбукокупанти