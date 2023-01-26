Под Киевом в блиндаже оккупантов нашли похищенный ноутбук: как вернули владельцу (фото)

В Бучанском районе Киевской области во время проверки лесов на взрывоопасные предметы в блиндаже российских оккупантов добровольцы нашли похищенный ноутбук. Специалисты нашли контакты владелицы и вернули ей гаджет.
Об этом сообщили на странице Бучанского городского совета в Facebook.
После осмотра оказалось, что найденный ноутбук был похищен оккупантами у местной жительницы Бучанской общины.
Специалисты добровольческого формирования территориального общества нашли контактные данные, и вскоре ноутбук вернули владельцу.
В целом жителей Киевской области призывают сразу вызвать специалистов в случае, если вы находите заброшенную или спрятанную технику. Все потому, что она может быть заминирована или иметь доказательства военных преступлений.
Ни в коем случае нельзя трогать найденный предмет. Важно немедленно сообщите об обнаруженном предмете подразделениям ГСЧС (101) или полиции (102).
Также следует предупредить прохожих о возможной опасности, отойдите как можно дальше от подозрительного предмета. Далее дождитесь приезда специалистов и укажите местонахождение подозрительного предмета.
Ранее жительница Сумской области рассказывала о том, как оккупанты грабили людей. Она заявила, что россияне забирали даже трусы и носки.
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