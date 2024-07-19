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Під каре: 5 українських зірок, яким личить коротка стрижка

Злата Огнєвіч і Олена Кравець (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Кожній жінці час від часу хочеться змінити свій образ. Найпростіший спосіб зробити це - поекспериментувати з довжиною волосся. А якщо нова стрижка дійсно пасує, то це не тільки приносить бажані зміни, а й піднімає настрій.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує подивитися, хто з наших знаменитостей не даремно сів у перукарське крісло і для кого коротка стрижка стала дійсно вдалим вибором.

Lida Lee

Українська співачка Lida Lee нещодавно вирішила змінити свій імідж після того, як перебувала у доволі важкому емоційному стані.

Зірка відмовилася від звичного каре і заявила про те, що вона стала новою. Виконавиця наголосила, що в неї вийшло попрощатися "з привидами минулого". 

Lida Lee до та після зміни іміджу (фото: instagram.com/lidalee_official)

Олена Кравець

Колишня акторка "95-го кварталу" Олена Кравець часто експерементує зі своєю зачіскою. Довгі роки глядачі бачили її на сцені з подовженим каре до плечей, а потім - з коротким боб-каре з чубчиком. Зараз знаменитість знову вирішила відрощувати волосся.

Олена Кравець до та після зміни іміджу (фото: instagram.com/lennykravets​​​​​​​)

Злата Огнєвіч

Огнєвіч зізнається, що час від часу їй хочеться змін. Зазвичай це пов'язано з особистим життям, або ж творчістю.

Колись вона мала темне волосся довжиною нижче лопаток. А зараз у виконавиці об'ємна коротка зачіска до плечей. 

Злата Огнєвіч до та після зміни іміджу (фото: instagram.com/zlata.ognevich​​​​​​​)

Саша Бо

А ось блогерка-мільйонниця Саша Бо наважилася на зміни через проблеми зі здоров’ям.

У перукарське крісло вона сіла тоді, коли зрозуміла, що буквально "лисіє".

Тепер в інфлюенсерки довге каре, яке фани Олександри оцінили.

Саша Бо до та після зміни іміджу (фото: instagram.com/sashaabo)

Яна Глущенко

Раніше зірка "Дизель шоу" Яна Глущенко була власницею довгого волосся, але після нещодавніх кардинальних змін довжина локонів помітно вкоротилася.

Артистка залишила мінімальну довжину, та чубчик вирішила не відрізати.

Яна Глущенко до та після зміни іміджу (фото: instagram.com/yamo4ka​​​​​​​)

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