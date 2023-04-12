"У дитини приступ почався". Вчителька гімназії на Прикарпатті "травила" дівчинку через зачіску: деталі скандалу

Деталі булінгу в школі

Жінка стверджує, що вчителька знущається з її доньки через чубчик у дитини. За словами мами, у дитини охайний вигляд, але педагога це не влаштовує.

"У Поліни був чубчик, вона його відрощує, заколок не носить, а заправляє за вухо, тому що вони тиснуть, заважають. Їй так зручніше. Вчителька почала говорити їй носити заколки, щодня. Причому при всіх дітях каже" я відведу тебе до перукаря". Потім каже "візьму ножиці й сама тобі обріжу це волосся". Дитина ж маленька, вона думає, що вчителька справді так візьме і зробить", - написала мати дитини.

Жінка також поділилася, що донька перенесла стрес через смерть дідуся, а вчителька не випускає ученицю навіть у туалет.

Мама також додала, що її старші діти навчалися у цієї ж класної керівниці, і у 2019 році у них також виник конфлікт. Тоді, за словами жінки, педагог мало не побив дитину. Вона писала заяву до поліції.

"Варіант іншої школи не підходить. Ми в горах живемо й інша школа за кілометри. І в такий час, коли війна, я не переводитиму дитину в іншу школу", - зазначила жінка.

Мати повідомила про булінг дитини

Що кажуть у гімназії

У навчальному закладі запевняють – мати дівчинки перебільшує. За словами директора, вчитель зробила зауваження дитині, але на цьому все закінчилося.

"Ми з мамою говорили дуже довго сьогодні, пояснювали цю ситуацію. Вчителька зробила зауваження дитині щодо того, що чубчик у неї дуже довгий, падає їй у вічі. За словами дитини мама зробила такі висновки, дуже багато домислів. Ми домовилися з мамою, що я як керівник цього закладу беру ситуацію на посилений контроль", - розповіла директор Оксана Бельмега ТСН.

За словами директора гімназії, скарг на вчительку від інших дітей та батьків ніколи не надходило. Про попередній конфлікт у 2019 році вона знає. Проте каже, що тоді не працювала керівником, бо деталей розповісти не може.

Наразі у навчальному закладі вирішили змінити класу вчительку, але це станеться вже з 1 вересня.

А ось у 2019 році заяву на вчительку написано було, але поліцейські факту буллінгу не знайшли і справу закрили.