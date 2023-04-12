RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"У ребенка приступ начался". Учительница гимназии на Прикарпатье "травила" девочку из-за прически: детали скандала

В Ивано-Франковской области мать пожаловалась на травлю ребенка в школе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Ивано-Франнковской области мать второклассницы пожаловалась, что над ее дочерью в школе издевается учительница в присутствии других детей. Инцидент произошел в Великоходацкой гимназии.

Мать ребенка Наталья Маланчук написала гневный пост в сообществе "Батьки SOS" в Facebook.

Детали буллинга в школе

Женщина утверждает, что учительница издевается над ее дочерью из-за челки у ребенка. По словам мамы, у ребенка опрятный вид, но педагога это не устраивает.

"У Полины была челка, она ее отращивает, заколок не носит, а заправляет за ухо, потому что они давят, мешают. Ей так удобнее. Учительница начала говорить ей носить заколки, каждый день. Причем при всех детях говорит" я отведу тебя к парикмахеру". Потом говорит "возьму ножницы и сам тебе обрежу эти волосы". Ребенок же маленький, он думает, что учительница действительно так возьмет и сделает", - написала мать ребенка.

Женщина также поделилась, что дочка перенесла стресс из-за смерти дедушки, а учительница не выпускает ученицу даже в туалет.

Мама также добавила, что ее старшие дети училась у этой же классной руководительницы, и в 2019 году у них тоже возник конфликт. Тогда, по словам женщины, педагог чуть ли не побил ребенка. Она писала заявление в полицию.

"Вариант другой школы не подходит. Мы в горах живем и другая школа в километрах. И в такое время, когда война, я не буду переводить ребенка в другую школу", - отметила женщина.

Мать сообщила о буллинге ребенка

Что говорят в гимназии

В учебном заведении уверяют - мать девочки преувеличивает. По словам директора, учитель сделала замечание ребенку, но на этом все закончилось.

"Мы с мамой говорили очень долго сегодня, объясняли эту ситуацию. Учительница сделала замечание ребенку относительно того, что челка у нее очень длинная, падает ей в глаза. По словам ребенка мама сделала такие выводы, очень много домыслов. Мы договорились с мамой, что я как руководитель этого заведения беру ситуацию на усиленный контроль", — рассказала директор Оксана Бельмега ТСН.

По словам директора гимназии, жалоб на учительницу от других детей и родителей никогда не поступало. О предыдущем конфликте в 2019 году она знает. Однако говорит, что тогда не работала руководителем, потому деталей рассказать не может.

Сейчас в учебном заведении решили сменить классу учительницу, но это произойдет уже с 1 сентября.

А вот в 2019 году заявление на учительницу написано было, но полицейские факта буллинга не нашли и дело закрыли.

Напомним, что в Киеве школьник издевался над одноклассником и едва не отравил его антисептиком.

Читайте РБК-Украина в Google News
школабуллинг