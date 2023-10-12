Під Дніпром жінка дізналася про вагітність під час пологів: деталі неймовірної ситуації

У Кам’янському Дніпропетровської області швидка терміново приїхала на виклик до 20-річної дівчини на скарги здуття живота. Однак, виявилось, що вона вагітна.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост лікаря швидкої допомоги Лариси Биданцевої у Facebook.
Зокрема, коли на виклик прибула бригада швидкої, то зʼясувалося, що це не загострення виразкової хвороби шлунка, а справжні перейми.
До того ж жінка вагітність повністю заперечувала.
Завдяки професійній допомозі фельдшера, який швидко розібрався у ситуації, народилася здорова дівчинка вагою 3 кг. Таким чином у подружжя, що вже має трирічного хлопчика, зʼявилася друга дитинка.
Наразі мати з новонародженою перебувають у місцевій лікарні та почуваються добре.
Щоб викликати бригаду екстреної медичної допомоги, необхідно зателефонувати за швидким номером 103. Доцільно викликати "швидку" у разі:
Під час дзвінка на номер 103 варто дотримуватися такого алгоритму:
Раніше ми повідомляли, за скільки хвилин повинна доїхати "швидка" на виклик та у яких випадках вона не приїде.
Також ми писали, що у Київській області запустили службу 112.