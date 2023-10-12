Под Днепром женщина узнала о беременности во время родов: детали невероятной ситуации

В Каменском Днепропетровской области скорая срочно приехала на вызов к 20-летней девушке на жалобы вздутие живота. Однако оказалось, что она беременна.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост врача скорой помощи Ларисы Быданцевой в Facebook.
В частности, когда по вызову прибыла бригада скорой, то выяснилось, что это не обострение язвенной болезни желудка, а настоящие схватки.
К тому же женщина беременность полностью отрицала.
Благодаря профессиональной помощи фельдшера, который быстро разобрался в ситуации, родилась здоровая девочка весом 3 кг. Таким образом у супругов, уже имеющих трехлетнего мальчика, появился второй ребенок.
В настоящее время мать с новорожденной находятся в местной больнице и чувствуют себя хорошо.
Чтобы вызвать бригаду экстренной медицинской помощи, необходимо позвонить по быстрому номеру 103. Целесообразно вызвать скорую в случае:
Во время звонка на номер 103 следует придерживаться следующего алгоритма:
Ранее мы сообщали, за сколько минут должна доехать "скорая" по вызову и в каких случаях она не приедет.
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