RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Днепром женщина узнала о беременности во время родов: детали невероятной ситуации

Под Днепром женщина узнала о беременности во время родов (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Каменском Днепропетровской области скорая срочно приехала на вызов к 20-летней девушке на жалобы вздутие живота. Однако оказалось, что она беременна.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост врача скорой помощи Ларисы Быданцевой в Facebook.

Что обнаружили медики

В частности, когда по вызову прибыла бригада скорой, то выяснилось, что это не обострение язвенной болезни желудка, а настоящие схватки.

К тому же женщина беременность полностью отрицала.

Благодаря профессиональной помощи фельдшера, который быстро разобрался в ситуации, родилась здоровая девочка весом 3 кг. Таким образом у супругов, уже имеющих трехлетнего мальчика, появился второй ребенок.

В настоящее время мать с новорожденной находятся в местной больнице и чувствуют себя хорошо.

В Днепропетровской области скорая приехала на язву, а оказалось - на роды (фото: facebook.com/people/Larisa-Bydantseva)

В каких случаях вызвать "скорую"

Чтобы вызвать бригаду экстренной медицинской помощи, необходимо позвонить по быстрому номеру 103. Целесообразно вызвать скорую в случае:

  • симптомов острого отравления
  • потери или нарушение сознания
  • укусы змей и пауков
  • травмы, угрожающие жизни
  • кровотечения
  • признаков инсульта
  • внезапной боли в области сердца
  • расстройств дыхания
  • другие неотложные состояния, угрожающие жизни

Во время звонка на номер 103 следует придерживаться следующего алгоритма:

  • назвать фамилию, имя и отчество, возраст, пол человека, нуждающегося в помощи
  • назвать собственное имя и контактный номер телефона
  • описать состояние человека, нуждающегося в помощи
  • ответить на дополнительные вопросы диспетчера "скорой", они важны

Ранее мы сообщали, за сколько минут должна доехать "скорая" по вызову и в каких случаях она не приедет.

Также мы писали, что в Киевской области запустили службу112.

Читайте РБК-Украина в Google News
вагітна жінкашвидкабеременностьмедицинская помощь